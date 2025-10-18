Túl nehéz a lábad? Néhány egyszerű trükk elég, hogy kevesebbet zabáljon az autó menet közben

Autózni gyakran nem választás kérdése. Nem arról van szó, hogy a tömegközlekedés kellemetlen, vagy hogy gyalogolni, biciklizni fárasztó és időigényes. Az autó sokak számára egyszerűen munkaeszköz, máshol pedig az egyetlen reális lehetőség a közlekedésre. Az üzemanyag-fogyasztás szempontjából ezért különösen fontos, hogy minél tudatosabban vezessünk, hiszen a spórolás nemcsak a pénztárcánkat kíméli, hanem a környezetet is.

Üzemanyagtippek vezetőknek – minden csepp számít

Fotó: MW

Hasznos tippek az üzemanyag-megtakarításhoz

– A fogyasztása elsősorban abból adódik, hogy magának az autónak a testét kell mozgatnia a motornak, nyilván – kezdte Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – A mérnökök ezt bele is kalkulálják, hiszen ma már közel két tonnás autókat is mozgatni kell. Az utasok súlya tulajdonképpen csak a kiegészítése annak, hogy egy ilyen működőképes szerkezet önmagában is elég nehéz.

Továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a fogyasztást nagyban befolyásolja a vezetési stílusunk is.

– Ha észrevesszük, hogy előttünk a lámpa pirosra vált, és még távol van, érdemes üresbe tenni a váltót, majd gurulva közelíteni a megállóhelyet. Ezzel máris valamennyi megtakarítást érhetünk el – javasolta.

Érdemes odafigyelni a „láthatatlan” fogyasztókra is, mint például a világítás, a rádió, a fűtés vagy a telefon töltése, amelyek bár apróságnak tűnnek, de együttesen számottevően növelhetik az üzemanyag-felhasználást. A motornak meg kell termelnie az energiát a fogyasztóknak is. Ezek önmagukban nem nagy tétel, de hosszú távon összeadódnak.

Általános szabály, hogy körülbelül 100 watt plusz energiafelhasználás 0,1 literrel növeli meg az autó fogyasztását 100 kilométeren.

Ez azt jelenti, hogy ha egyszerre több eszköz – például a rádió, a fényszóró és a fűtés – is működik, az már érzékelhetően megnöveli az autó étvágyát. Például egy ventilátor önmagában is mintegy 170 wattot fogyaszt, míg a légkondicionáló akár 1,5–2 literrel is emelheti az üzemanyag-fogyasztást 100 kilométeren.

Több minden növeli az autód fogyasztását

Fotó: Fülöp Ildikó

Egy másik, sokak által elhanyagolt tényező a gumiabroncsok nyomása. A laposabb gumik nagyobb felületen érintkeznek az aszfalttal, ez pedig nagyobb súrlódást, így nagyobb fogyasztást jelent.

– Túl is lehet fújni a gumit, de azzal máshol teszünk kárt – például a futóműben. Ezért kell optimális nyomásértékkel használni a gumikat – hangsúlyozta Somogyvári János.

Sokan úgy vélik, hogy az üzemanyag-takarékosság érdekében finoman kell adagolni a gázt, ám a HVG.hu szerint épp ellenkezőleg: az autó kevesebbet fogyaszt, ha rövid ideig, határozottan lépünk a gázra a kívánt sebesség eléréséig. Ennek oka, hogy erősebb gázadáskor a motor fojtószelepe jobban nyílik, így több levegő és üzemanyag jut be, ami hatékonyabb működést eredményez. Ez nem jelent padlógázas gyorsítást, hanem azt, hogy nem kell tartani az energikusabb, de kontrollált gyorsítástól.