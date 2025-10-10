október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

39 perce

Sokat eszik az autód? Nem is gondolnád, mi mindennel csökkentheted az étvágyát

Címkék#eszköz#autó#útvonal#üzemanyag fogyasztás#jármű állapot#rendszer#üzemanyag

Megfelelő műszaki állapot és vezetési stílus. Csak két dolog azon sok feltétel közül, amit ha teljesítesz, takarékos üzemanyag fogyasztást produkál járműved.

Dombi Regina
Sokat eszik az autód? Nem is gondolnád, mi mindennel csökkentheted az étvágyát

Kevesebbet tankolnál? Az alacsony üzemanyag fogyasztás rajtad múlik

Fotó: SIMON MORICZ-SABJAN

Sokan mondják, a legtöbbet úgy spórolhatunk az üzemanyaggal, ha el sem indítjuk az autót. Na de erre nem mindig van lehetőségünk, hiszen felettébb nehéz lenne, ha a karton vizet, vagy a komplett hétvégi bevásárlást mondjuk bringával tolnánk hazáig. A tömegközlekedés is lehet egy jó megoldás, de sajnos nem mindig indulnak úgy a járatok, ahogy az számunkra a legideálisabb lenne. Az   üzemanyag fogyasztást optimalizálva azonban sokat spórolhatunk. 

Az üzemanyag fogyasztás ellenőrzése benzinkúton
A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételeit betartva ritkábban kell a benzinkútra járni
Fotó: Csapó Balázs

A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételei

Az üzemanyag fogyasztás bizony zsebre megy. Az autó sokunknak elsődleges közlekedési eszköz. – Ám a kedvező üzemanyag-fogyasztás több tényező együttes hatásán múlik — mind a jármű műszaki állapota, mind a vezetési stílus és környezeti körülmények befolyásolják – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató.

  • A jármű műszaki állapota

– A megfelelő guminyomás nagyon fontos, hiszen alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, így a fogyasztást is. A megfelelő motorolaj – a gyári előírás szerinti viszkozitású és minőségű olaj – csökkenti a belső súrlódást, ami szintén jót tesz a fogyasztásnak. Problémát okozhat, ha valamelyik fék ”fog” vagy a futómű nincs beállítva, ugyanis ebben az esetben nő az ellenállás. Amire pedig nem is gondolnánk, mennyire fontos a rendszeres karbantartás, hiszen a tiszta levegőszűrő, az olajcsere, a gyújtógyertya és az injektor tisztasága is sokat segít az kedvező üzemanyag fogyasztásban – hívta fel rá a figyelmet a szakember. 

  • A vezetési stílus

Az sem mindegy hogyan vezetünk. Kerülni a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, figyelni kell arra, hogy a motor optimális fordulatszámon üzemeljen, lassításkor ne üresben guruljunk, hanem sebességben, motorfékkel, illetve próbáljuk meg elkerülni a felesleges alapjáraton való járatást. Ami segítheti az alacsony üzemanyag fogyasztást, ha használjuk a tempomatot – tette hozzá Vass Tamás.

  • Külső körülmények

– Ha normálisan vezetünk és jó műszaki állapotban van az autónk, akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni a külső körülményeket sem. Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat és a légellenállás csökkentése is sokat javíthat az autó fogyasztásán – hívta fel rá a figyelmet gépjárművezető oktató.

Az alacsony üzemanyag fogyasztás a megfelelő gumikon is múlik
A jámrű megfelelő műszaki állapota elősegítheti az alacsony üzemanyag fogyasztást
Fotó: Székelyhidi Balázs

Tudatos tervezés 

Amit még mi magunk megtehetünk az alacsony üzemanyag fogyasztás érdekében az az, hogy megtervezzünk útvonalunkat. A feleslegesen megtett kilométerek csak növelik az üzemanyag fogyasztást, aminek éppen az elkerülése lenne a cél. 

Az útvonalat ma már leggyakrabban digitális eszközök és navigációs rendszerek segítségével tervezzük meg – ilyen például a GPS-alapú autós navigáció, az okostelefonokra elérhető alkalmazások (például Google Maps, Waze) vagy a beépített fedélzeti rendszerek. Ezek a programok valós idejű forgalmi adatokat, baleseti és útlezárási információkat is figyelembe vesznek, így a lehető legrövidebb és leggyorsabb útvonalat ajánlják fel. 

Alacsonyabb fogyasztásért tudatos útvonaltervezéssel is tehetünk
A tudatos útvonal tervezéssel sokat spórolhatunk
Fotó: Knap Zoltán

Fontos szempont az is, hogy az útvonal minél kevesebb városi szakaszt, lámpát és forgalmi torlódást tartalmazzon, mert a gyakori megállás és újraindulás jelentősen növeli az üzemanyag-felhasználást. 

Emellett célszerű előre megtervezni a pihenőket és tankolási pontokat is, hogy elkerüljük a felesleges kitérőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu