Sokat eszik az autód? Nem is gondolnád, mi mindennel csökkentheted az étvágyát

Sokan mondják, a legtöbbet úgy spórolhatunk az üzemanyaggal, ha el sem indítjuk az autót. Na de erre nem mindig van lehetőségünk, hiszen felettébb nehéz lenne, ha a karton vizet, vagy a komplett hétvégi bevásárlást mondjuk bringával tolnánk hazáig. A tömegközlekedés is lehet egy jó megoldás, de sajnos nem mindig indulnak úgy a járatok, ahogy az számunkra a legideálisabb lenne. Az üzemanyag fogyasztást optimalizálva azonban sokat spórolhatunk.

A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételeit betartva ritkábban kell a benzinkútra járni

Fotó: Csapó Balázs

A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételei

Az üzemanyag fogyasztás bizony zsebre megy. Az autó sokunknak elsődleges közlekedési eszköz. – Ám a kedvező üzemanyag-fogyasztás több tényező együttes hatásán múlik — mind a jármű műszaki állapota, mind a vezetési stílus és környezeti körülmények befolyásolják – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató.

A jármű műszaki állapota

– A megfelelő guminyomás nagyon fontos, hiszen alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, így a fogyasztást is. A megfelelő motorolaj – a gyári előírás szerinti viszkozitású és minőségű olaj – csökkenti a belső súrlódást, ami szintén jót tesz a fogyasztásnak. Problémát okozhat, ha valamelyik fék ”fog” vagy a futómű nincs beállítva, ugyanis ebben az esetben nő az ellenállás. Amire pedig nem is gondolnánk, mennyire fontos a rendszeres karbantartás, hiszen a tiszta levegőszűrő, az olajcsere, a gyújtógyertya és az injektor tisztasága is sokat segít az kedvező üzemanyag fogyasztásban – hívta fel rá a figyelmet a szakember.

A vezetési stílus

– Az sem mindegy hogyan vezetünk. Kerülni a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, figyelni kell arra, hogy a motor optimális fordulatszámon üzemeljen, lassításkor ne üresben guruljunk, hanem sebességben, motorfékkel, illetve próbáljuk meg elkerülni a felesleges alapjáraton való járatást. Ami segítheti az alacsony üzemanyag fogyasztást, ha használjuk a tempomatot – tette hozzá Vass Tamás.

Külső körülmények

– Ha normálisan vezetünk és jó műszaki állapotban van az autónk, akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni a külső körülményeket sem. Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat és a légellenállás csökkentése is sokat javíthat az autó fogyasztásán – hívta fel rá a figyelmet gépjárművezető oktató.