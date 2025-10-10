39 perce
Sokat eszik az autód? Nem is gondolnád, mi mindennel csökkentheted az étvágyát
Megfelelő műszaki állapot és vezetési stílus. Csak két dolog azon sok feltétel közül, amit ha teljesítesz, takarékos üzemanyag fogyasztást produkál járműved.
Kevesebbet tankolnál? Az alacsony üzemanyag fogyasztás rajtad múlik
Fotó: SIMON MORICZ-SABJAN
Sokan mondják, a legtöbbet úgy spórolhatunk az üzemanyaggal, ha el sem indítjuk az autót. Na de erre nem mindig van lehetőségünk, hiszen felettébb nehéz lenne, ha a karton vizet, vagy a komplett hétvégi bevásárlást mondjuk bringával tolnánk hazáig. A tömegközlekedés is lehet egy jó megoldás, de sajnos nem mindig indulnak úgy a járatok, ahogy az számunkra a legideálisabb lenne. Az üzemanyag fogyasztást optimalizálva azonban sokat spórolhatunk.
A kedvező üzemanyag fogyasztás feltételei
Az üzemanyag fogyasztás bizony zsebre megy. Az autó sokunknak elsődleges közlekedési eszköz. – Ám a kedvező üzemanyag-fogyasztás több tényező együttes hatásán múlik — mind a jármű műszaki állapota, mind a vezetési stílus és környezeti körülmények befolyásolják – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetői szakoktató.
- A jármű műszaki állapota
– A megfelelő guminyomás nagyon fontos, hiszen alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, így a fogyasztást is. A megfelelő motorolaj – a gyári előírás szerinti viszkozitású és minőségű olaj – csökkenti a belső súrlódást, ami szintén jót tesz a fogyasztásnak. Problémát okozhat, ha valamelyik fék ”fog” vagy a futómű nincs beállítva, ugyanis ebben az esetben nő az ellenállás. Amire pedig nem is gondolnánk, mennyire fontos a rendszeres karbantartás, hiszen a tiszta levegőszűrő, az olajcsere, a gyújtógyertya és az injektor tisztasága is sokat segít az kedvező üzemanyag fogyasztásban – hívta fel rá a figyelmet a szakember.
- A vezetési stílus
– Az sem mindegy hogyan vezetünk. Kerülni a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, figyelni kell arra, hogy a motor optimális fordulatszámon üzemeljen, lassításkor ne üresben guruljunk, hanem sebességben, motorfékkel, illetve próbáljuk meg elkerülni a felesleges alapjáraton való járatást. Ami segítheti az alacsony üzemanyag fogyasztást, ha használjuk a tempomatot – tette hozzá Vass Tamás.
- Külső körülmények
– Ha normálisan vezetünk és jó műszaki állapotban van az autónk, akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni a külső körülményeket sem. Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat és a légellenállás csökkentése is sokat javíthat az autó fogyasztásán – hívta fel rá a figyelmet gépjárművezető oktató.
Tudatos tervezés
Amit még mi magunk megtehetünk az alacsony üzemanyag fogyasztás érdekében az az, hogy megtervezzünk útvonalunkat. A feleslegesen megtett kilométerek csak növelik az üzemanyag fogyasztást, aminek éppen az elkerülése lenne a cél.
Az útvonalat ma már leggyakrabban digitális eszközök és navigációs rendszerek segítségével tervezzük meg – ilyen például a GPS-alapú autós navigáció, az okostelefonokra elérhető alkalmazások (például Google Maps, Waze) vagy a beépített fedélzeti rendszerek. Ezek a programok valós idejű forgalmi adatokat, baleseti és útlezárási információkat is figyelembe vesznek, így a lehető legrövidebb és leggyorsabb útvonalat ajánlják fel.
Fontos szempont az is, hogy az útvonal minél kevesebb városi szakaszt, lámpát és forgalmi torlódást tartalmazzon, mert a gyakori megállás és újraindulás jelentősen növeli az üzemanyag-felhasználást.
Emellett célszerű előre megtervezni a pihenőket és tankolási pontokat is, hogy elkerüljük a felesleges kitérőket.