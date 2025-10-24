október 24., péntek

Üzent a NAV: gyakori hibák a bevallásokban

Harsányi Miklós
Az olvasás segíthet az nehéz élethelyzetekben is

Fotó: Hegedûs Márta

A NAV az elmúlt időszakban több olyan vizsgálatot folytatott le, amelyek azért indultak, mert a magánszemélyek részére teljesített kifizetésekről a kifizetők hibás 08-as járulékbevallásokat adtak be. A hivatal az estekről készített összefoglalóval hívja fel adózók figyelmét, hogy a pontos kitöltéssel előzzék meg az ellenőrzést és a szankciókat.

 – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több olyan esetet tárt fel, amikor a bevallási tervezetek pontatlanságát a korábbi, hibás járulékbevallások okozták – tájékoztatott az adóhatóság. –  A hivatal a honlapján részletes tájékoztatókban ismerteti az eseteket, ezzel is segítve a pontos adatközlést. 

Azt is közölték, az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel, anélkül, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet vallottak volna.

 

 

