Megelégelték ezen a balatoni településen a károkozást, saját felelősségre fegyvert fognak

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, augusztusban videóra vették, ahogy hat csíkos hátú vadmalac lehullott almát lakmározott egy balatonmáriafürdői üdülő kertjében. A Dorka nyaraló tulajdonosa elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy vendégük mutatta meg a kert melletti ösvényen a vaddisznók csapását, vagyis azt az útvonalat, amelyen rendszeresen közlekednek a vadállatok a nádasba és vissza. Azóta is rendszeresen látják a nyomokat. Most lépéseket tett az önkormányzat, megkérte az engedélyeket, és a jövő héten megkezdődik a vadak kilövése.

Vadak kilövése: Balatonmáriafürdőn így sétáltak a vízben 2022-ben a vaddisznók

Fotó: Facebook/Balatoni berkek/Dávid Hetényi

Hatósági engedélyt szereznek a helyi sportvadászok

Balog Mátyás polgármester a Sonline.hu megkeresésére elmondta, hogy a vadászati tevékenységet helyi sportvadászok végzik, hatósági engedélyek birtokában. – A vadászatra jogosult szervezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, de mivel a nádasok Balatonmáriafürdő belterületén találhatók, ott ők nem vállalhatják a vadászatot.

Ezért olyan helyi, fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek látják el a feladatot, akik saját felelősségükre, a hatóságok engedélyével végzik a vadkárelhárítást. Minden évben be kell szerezni a szükséges hozzájárulásokat a Nemzeti Parktól és a Marcali Rendőrkapitányságtól, idén ezek október 1-jétől érvényesek

– mondta Balog Mátyás.

A polgármester kiemelte, a vadászok a múlt héten baleset- és munkavédelmi oktatáson vettek részt, amelyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hivatásos állami vadásza tartott. A jegyzőkönyvek aláírása után várhatóan jövő héten indulhat a tényleges vadászat, amelyet minden esetben jól látható figyelmeztető táblákkal jelölnek meg, hogy a járókelők és a nyaralók elkerüljék a területet.

A Balaton déli partján itt vannak a legnagyobb nádasok

– Ez egy speciális helyzet, hiszen a legnagyobb kiterjedésű nádasok éppen nálunk találhatók a déli parton – Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen és Balatonberényben. Az állatok jól érzik magukat a sűrű növényzetben, ahol nincs természetes ragadozójuk, és bőséges a táplálék.

A vaddisznók szinte egész évben itt tartózkodnak, télen néha elvonulnak a berek irányába, de amint enyhébb lesz az idő, visszatérnek. A part menti ingatlanok tulajdonosai gyakran jeleznek, hogy feltúrják a földet, rongálják a kerítéseket, ezért is volt szükség a szervezett fellépésre

– mondta a település vezetője. Balog Mátyás személyesen is látott már vadmalacot a településen. Mint mondja, a cél nem a tömeges kilövés, hanem a lakossági bejelentések alapján történő, célzott beavatkozás. A településen évente mindössze öt-tíz bejelentés érkezik, így nem tömeges problémáról van szó, de a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében fontos a vadkárelhárítás.