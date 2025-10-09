1 órája
Megelégelték ezen a balatoni településen a károkozást, saját felelősségre fegyvert fognak
A Balaton legnagyobb nádasában elszaporodtak a vaddisznók. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Marcali Rendőrkapitányság engedélyével Balatonmáriafürdőn jövő héten megkezdődik a vadak kilövése. A cél a belterületi károk megelőzése és a lakosság biztonságának megőrzése.
Mint arról a Sonline.hu beszámolt, augusztusban videóra vették, ahogy hat csíkos hátú vadmalac lehullott almát lakmározott egy balatonmáriafürdői üdülő kertjében. A Dorka nyaraló tulajdonosa elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy vendégük mutatta meg a kert melletti ösvényen a vaddisznók csapását, vagyis azt az útvonalat, amelyen rendszeresen közlekednek a vadállatok a nádasba és vissza. Azóta is rendszeresen látják a nyomokat. Most lépéseket tett az önkormányzat, megkérte az engedélyeket, és a jövő héten megkezdődik a vadak kilövése.
Hatósági engedélyt szereznek a helyi sportvadászok
Balog Mátyás polgármester a Sonline.hu megkeresésére elmondta, hogy a vadászati tevékenységet helyi sportvadászok végzik, hatósági engedélyek birtokában. – A vadászatra jogosult szervezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, de mivel a nádasok Balatonmáriafürdő belterületén találhatók, ott ők nem vállalhatják a vadászatot.
Ezért olyan helyi, fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek látják el a feladatot, akik saját felelősségükre, a hatóságok engedélyével végzik a vadkárelhárítást. Minden évben be kell szerezni a szükséges hozzájárulásokat a Nemzeti Parktól és a Marcali Rendőrkapitányságtól, idén ezek október 1-jétől érvényesek
– mondta Balog Mátyás.
A polgármester kiemelte, a vadászok a múlt héten baleset- és munkavédelmi oktatáson vettek részt, amelyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hivatásos állami vadásza tartott. A jegyzőkönyvek aláírása után várhatóan jövő héten indulhat a tényleges vadászat, amelyet minden esetben jól látható figyelmeztető táblákkal jelölnek meg, hogy a járókelők és a nyaralók elkerüljék a területet.
A Balaton déli partján itt vannak a legnagyobb nádasok
– Ez egy speciális helyzet, hiszen a legnagyobb kiterjedésű nádasok éppen nálunk találhatók a déli parton – Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen és Balatonberényben. Az állatok jól érzik magukat a sűrű növényzetben, ahol nincs természetes ragadozójuk, és bőséges a táplálék.
A vaddisznók szinte egész évben itt tartózkodnak, télen néha elvonulnak a berek irányába, de amint enyhébb lesz az idő, visszatérnek. A part menti ingatlanok tulajdonosai gyakran jeleznek, hogy feltúrják a földet, rongálják a kerítéseket, ezért is volt szükség a szervezett fellépésre
– mondta a település vezetője. Balog Mátyás személyesen is látott már vadmalacot a településen. Mint mondja, a cél nem a tömeges kilövés, hanem a lakossági bejelentések alapján történő, célzott beavatkozás. A településen évente mindössze öt-tíz bejelentés érkezik, így nem tömeges problémáról van szó, de a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében fontos a vadkárelhárítás.
A vadak kilövése idején mobil táblákat helyeznek ki Balatonmáriafürdőn
– Mi a magunk erejéből igyekszünk mindent megtenni. A hatósági engedélyek birtokában, a jogszabályoknak megfelelően végezzük a munkát, és bízunk abban, hogy sikerül elérni, hogy se a lakosok, se a nyaralók ne kerüljenek veszélybe. Szerencsére eddig nem volt olyan eset, hogy bárki megsérült volna vad miatt, és szeretnénk, ha ez így is maradna – hangsúlyozta Balog Mátyás.
A vadkárelhárítás ideje alatt a part menti területeken mobil táblákkal jelzik, ha vadászat folyik. A hatóságok a tevékenységet ősszel engedélyezik, mivel ilyenkor már jóval kisebb a forgalom.
- Balatonmáriafürdőn a főszezonban akár tízezer ember is megfordul a településen,
- az állandó lakosság száma viszont alig 900 fő.
- A településen 750 lakóingatlan
- és 2500 nyaraló található,
ami különösen indokolttá teszi a part menti biztonság fenntartását.