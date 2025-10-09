október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Megelégelték ezen a balatoni településen a károkozást, saját felelősségre fegyvert fognak

Címkék#vaddisznó#Balog Mátyás#sportvadász#kilövés#engedély#Balatonmáriafürdő

A Balaton legnagyobb nádasában elszaporodtak a vaddisznók. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Marcali Rendőrkapitányság engedélyével Balatonmáriafürdőn jövő héten megkezdődik a vadak kilövése. A cél a belterületi károk megelőzése és a lakosság biztonságának megőrzése.

Krausz Andrea

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, augusztusban videóra vették, ahogy hat csíkos hátú vadmalac lehullott almát lakmározott egy balatonmáriafürdői üdülő kertjében. A Dorka nyaraló tulajdonosa elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy vendégük mutatta meg a kert melletti ösvényen a vaddisznók csapását, vagyis azt az útvonalat, amelyen rendszeresen közlekednek a vadállatok a nádasba és vissza. Azóta is rendszeresen látják a nyomokat. Most lépéseket tett az önkormányzat, megkérte az engedélyeket, és a jövő héten megkezdődik a vadak kilövése.

Vadak kilövése - Balatonmáriafürdő
Vadak kilövése: Balatonmáriafürdőn így sétáltak a vízben 2022-ben a vaddisznók
Fotó: Facebook/Balatoni berkek/Dávid Hetényi

Hatósági engedélyt szereznek a helyi sportvadászok

Balog Mátyás polgármester a Sonline.hu megkeresésére elmondta, hogy a vadászati tevékenységet helyi sportvadászok végzik, hatósági engedélyek birtokában. – A vadászatra jogosult szervezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, de mivel a nádasok Balatonmáriafürdő belterületén találhatók, ott ők nem vállalhatják a vadászatot. 

Ezért olyan helyi, fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek látják el a feladatot, akik saját felelősségükre, a hatóságok engedélyével végzik a vadkárelhárítást. Minden évben be kell szerezni a szükséges hozzájárulásokat a Nemzeti Parktól és a Marcali Rendőrkapitányságtól, idén ezek október 1-jétől érvényesek 

– mondta Balog Mátyás.

A polgármester kiemelte, a vadászok a múlt héten baleset- és munkavédelmi oktatáson vettek részt, amelyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hivatásos állami vadásza tartott. A jegyzőkönyvek aláírása után várhatóan jövő héten indulhat a tényleges vadászat, amelyet minden esetben jól látható figyelmeztető táblákkal jelölnek meg, hogy a járókelők és a nyaralók elkerüljék a területet.

A Balaton déli partján itt vannak a legnagyobb nádasok

– Ez egy speciális helyzet, hiszen a legnagyobb kiterjedésű nádasok éppen nálunk találhatók a déli parton – Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen és Balatonberényben. Az állatok jól érzik magukat a sűrű növényzetben, ahol nincs természetes ragadozójuk, és bőséges a táplálék. 

A vaddisznók szinte egész évben itt tartózkodnak, télen néha elvonulnak a berek irányába, de amint enyhébb lesz az idő, visszatérnek. A part menti ingatlanok tulajdonosai gyakran jeleznek, hogy feltúrják a földet, rongálják a kerítéseket, ezért is volt szükség a szervezett fellépésre 

– mondta a település vezetője. Balog Mátyás személyesen is látott már vadmalacot a településen. Mint mondja, a cél nem a tömeges kilövés, hanem a lakossági bejelentések alapján történő, célzott beavatkozás. A településen évente mindössze öt-tíz bejelentés érkezik, így nem tömeges problémáról van szó, de a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében fontos a vadkárelhárítás.

A vadak kilövése idején mobil táblákat helyeznek ki Balatonmáriafürdőn

– Mi a magunk erejéből igyekszünk mindent megtenni. A hatósági engedélyek birtokában, a jogszabályoknak megfelelően végezzük a munkát, és bízunk abban, hogy sikerül elérni, hogy se a lakosok, se a nyaralók ne kerüljenek veszélybe. Szerencsére eddig nem volt olyan eset, hogy bárki megsérült volna vad miatt, és szeretnénk, ha ez így is maradna – hangsúlyozta Balog Mátyás. 

A vadkárelhárítás ideje alatt a part menti területeken mobil táblákkal jelzik, ha vadászat folyik. A hatóságok a tevékenységet ősszel engedélyezik, mivel ilyenkor már jóval kisebb a forgalom. 

  • Balatonmáriafürdőn a főszezonban akár tízezer ember is megfordul a településen, 
  • az állandó lakosság száma viszont alig 900 fő. 
  • A településen 750 lakóingatlan
  •  és 2500 nyaraló található, 

ami különösen indokolttá teszi a part menti biztonság fenntartását.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu