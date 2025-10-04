Vadelütés: különösen ekkor indokolt a fokozott óvatosság!

– Ősszel gyakrabban következnek be vadelütések, melynek több oka is van (például a szarvasok párzási időszaka, mely szeptemberre és októberre esik, vagy a vadon élő állatok gyakoribb vonulása) – közölte a Sonline.hu-val Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. – Ezért óvatosabban és körültekintőbben közlekedjünk olyan útszakaszokon, ahol vadállatok megjelenésére számolnunk lehet (ezt jelzőtábla is jelzi).

A z ősz kezdetekor Somogyban is megszaporodnak a vadbalesetek

Fotó: MW

A fokozott óvatosság különösen hajnalban és alkonyatkor indokolt. Amennyiben haladásunk során az út környezetében vadállatot észlelünk, vagy korábban ott áthaladó állatot (pl. szarvast) láttunk, mindenképpen lassítsunk le, hiszen a vadon élő állatok általában nem egyedül, hanem csoportosan mozognak.

Húsz év alatt a vadbalesetek száma csaknem megduplázódott. Minden évben, az ősz kezdetekor Somogyban is megszaporodnak a vadbalesetek.

Borítólépünk illusztráció!