44 perce
A gyerekjátékon túl erre jó az ősz egyik kincse
Kaposvár belvárosában ilyenkor ősszel nem ritka látvány, ahogy gyerekek és szülők együtt gyűjtögetik a lehullott vadgesztenyét. Sokan csak „cuki” kézművesalapamyagként tekintenek rá, s kevesen tudják: a vadgesztenye ennél sokkal többre képes.
A legtöbben csak játékra viszik haza – ám a „bokrétafa”, vagyis a közönséges vadgesztenye jóval többet rejt magában, mint amit elsőre gondolnánk. A városlakók gyakran csak a bosszúságot látják benne: az őszi szezonban az autók karosszériáján komoly kárt is okozhat a lehulló termés, amelyre a biztosító rendszerint nem fizet. A népi gyógyászatban azonban mindig is megbecsült növénynek számított – szinte minden része hasznosítható.
Díszen kívül mire lehet még jó a vadgesztenye?
A vadgesztenye fő hatóanyaga, az eszcin nevű triterpén-szaponin erősíti a hajszálereket, javítja a vérkeringést és csökkenti a gyulladást, ezért a gyógyszer- és kozmetikai ipar is előszeretettel használja. Virágából ülőfürdőt készítettek, a fa kérge fényvédőkrémek alapanyaga, szárított, összepréselt termése pedig samponok, visszérkrémek és bőrápolási termékek elengedhetetlen hozzávalója. A vadgesztenye kivonata ma is számos gyógykenőcs és táplálékkiegészítő alapja: visszér, duzzanat, izomfájdalom, aranyér vagy reuma esetén bizonyítottan jótékony hatású. A régi házi patikákban a gesztenyéből tinktúrát is készítettek: feldarabolt terméseket alkoholba áztatva, majd a kivonatot borogatásként használták.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a vadgesztenye belsőleg fogyasztva mérgező – az eszkulin nevű anyag hányást, hasmenést és nyugtalanságot okozhat, ezért csak külsőleg alkalmazható.
Kevesen tudják, de a vadgesztenye nemcsak gyógyászati szempontból értékes: magja szaponinban gazdag, ami természetes habzást és tisztító hatást biztosít, így kiváló környezetbarát mosószer-alapanyag. Egyre több ökotudatos háztartásban használják mosódió helyett. Elég néhány darabot feldarabolni, egy vászonzsákba tenni, majd a mosógépbe dobni – a hatás meglepően jó, a ruhák tiszták, mégsem terheljük a környezetet vegyszerekkel. Forró vízben kifőzve folyékony mosógélt is készíthetünk belőle, amely padlómosáshoz, portörléshez vagy fürdőszoba-tisztításhoz is beválik. A természetes szaponin kíméletes a bőrhöz, biológiailag lebomlik, és ráadásul teljesen ingyen elérhető – csak egy őszi séta kell hozzá.
Szeretjük szedni, és azt is tudjuk, hol vannak a legjobb helyek. Néha még a budapesti osztálykiránduláson sem tudjuk megállni, hogy ne hajoljunk le egy-egy szép gesztenyéért – mondta el Vámosi Emma, az egyik lelkes gyűjtő.
A feldolgozott vadgesztenye-kivonat többféle gyógyászati készítményben, kozmetikumokban és állatgyógyászati termékekben is megjelenik, így a kaposvári parkokban a fák alatt heverő termés valójában nemcsak dísz, hanem érték is.