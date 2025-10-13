október 13., hétfő

Főzőverseny

57 perce

Vadra mentek a Fröccsöntők Rádpusztán

Címkék#Rádpusztán#versenyszellem#V Országos Hal-és Vadpörkölt Főzőverseny

Ötödik alkalommal rendezték meg az Országos Hal- és Vadpörkölt Főzőversenyt a Rádpuszta Gasztro és Élménybirtokon. A hagyományos rendezvény 23 csapat érkezett az ország minden tájáról.

Molnár Dániel

A versenyzők halászlével és vadpörkölttel készültek, melyeket a neves mesterszakácsokból álló zsűri – Szabó György (elnök), Brassó Sándor és Kocsis Zoltán – értékelt. A házigazda szerepét ezúttal is Nótár László séf töltötte be.

Főzőversnyt tartottak Rádpusztán
Fotó: Rádpuszta Gasztro Élménybirtok

Eredmények

Hal kategóriában a dobogó felső lépcsőjére az András büfé állhatott, második helyezettek lettek a szóládi vadászok, és harmadik helyezést pedig Gyurkity István ért el. 

V. Országos Hal- és Vadpörkölt Főzőverseny Rádpusztán

Fotók: Rádpuszta Gasztro Élménybirtok

A zsűri szívét vad kategóriában a Fröccsöntők lágyították meg, így ők az első helyen végeztek. Ugyanebben a kategóriában  a második helyen az Éjszakai baglyok végeztek, és harmadik helyezést pedig a Komák nevű csapat húzta be.

 

