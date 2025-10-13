Vadra mentek a Fröccsöntők Rádpusztán

A versenyzők halászlével és vadpörkölttel készültek, melyeket a neves mesterszakácsokból álló zsűri – Szabó György (elnök), Brassó Sándor és Kocsis Zoltán – értékelt. A házigazda szerepét ezúttal is Nótár László séf töltötte be.

Főzőversnyt tartottak Rádpusztán

Fotó: Rádpuszta Gasztro Élménybirtok

Eredmények

Hal kategóriában a dobogó felső lépcsőjére az András büfé állhatott, második helyezettek lettek a szóládi vadászok, és harmadik helyezést pedig Gyurkity István ért el.