1 órája
Vadra mentek a Fröccsöntők Rádpusztán
Ötödik alkalommal rendezték meg az Országos Hal- és Vadpörkölt Főzőversenyt a Rádpuszta Gasztro és Élménybirtokon. A hagyományos rendezvény 23 csapat érkezett az ország minden tájáról.
A versenyzők halászlével és vadpörkölttel készültek, melyeket a neves mesterszakácsokból álló zsűri – Szabó György (elnök), Brassó Sándor és Kocsis Zoltán – értékelt. A házigazda szerepét ezúttal is Nótár László séf töltötte be.
Eredmények
Hal kategóriában a dobogó felső lépcsőjére az András büfé állhatott, második helyezettek lettek a szóládi vadászok, és harmadik helyezést pedig Gyurkity István ért el.
V. Országos Hal- és Vadpörkölt Főzőverseny RádpusztánFotók: Rádpuszta Gasztro Élménybirtok
A zsűri szívét vad kategóriában a Fröccsöntők lágyították meg, így ők az első helyen végeztek. Ugyanebben a kategóriában a második helyen az Éjszakai baglyok végeztek, és harmadik helyezést pedig a Komák nevű csapat húzta be.