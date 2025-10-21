Kicsontozták a bárányhúspiacot: új tulajdonosa van a nagy múltú húsfeldolgozónak

– Eladtuk a céget tokkal-vonóval, amit egy lengyeltóti térségében működő vállalkozás vásárolt meg szeptemberben – mondta kedden a Sonline.hu-nak Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. korábbi ügyvezetője, többségi tulajdonosa, aki jelenleg tanácsadóként dolgozik a társaságnál – a vágóhíd jelenleg is működik.

A 33 éve működő vágóhíd tovább működik

Fotó: Lang Róbert

Vételár, üzleti érdek, új tulajdonos, bővülő tevékenységi kör, munkarend, export

Juhász Pál nem kívánt nyilatkozni a vételárról, illetve az új tulajdonosról. Érdeklődésünkre elmondta: a hetesi vágóhíd alapvetően ugyanazzal a profillal működik tovább, mint eddig, s tervek szerint hamarosan új tevékenységi körrel – szarvasmarha-feldolgozással is – bővülhet a munka.

– Amikor még én irányítottam a céget, az utolsó időszak nehéz volt, az idén például egy darabig négy, majd 3,5 napos munkarendben dolgoztunk – hangsúlyozta Juhász Pál. – Most ismét öt napos a termelés, s az új tulajdonos minden dolgozót átvett.

Kicsontozták a piacot: új utakon a dunántúli vágóhíd

Juhász Pál rámutatott: több minden vezetett a vállalkozás eladásához. Időszerű lett volna a generációváltás, ám a 74 esztendős szakember fia több mint tíz éve Franciaországban él, unokája a vendéglátásban dolgozik.

– Nagyjából három éve érett már bennem a gondolat, hogy előbb-utóbb megválunk a vállalkozástól – tette hozzá. – Melynek irányítása az utolsó két évben rendkívül nehéz volt. Óriási teher nyomta a vállamat, s felszabadultam, amikor sikerült értékesíteni a céget.

Az 1992-ben alapított kft. egy időben sikert sikerre halmozott, fokozatosan kiépítették hazai és külföldi kapcsolataikat. Hazánk 2004-es EU-s csatlakozása után egy ideig veszteségbe fordult át a társaság, később újabb belföldi és export megrendeléseket szereztek, s ezzel tovább erősítették üzleti pozíciójukat. Legnagyobb, közel 1,5 milliárd forintos bevételüket 2022-ben érték el.

Három kísérlet volt, de kudarccal végződött a próbálkozás

– Nyilván voltak olyan döntések, amelyeket utólag megbántam – válaszolta kérdésünkre Juhász Pál. – A csapatba jó lett volna egy új, a napi ügyekben jártas operatív vezető, erre három kísérletünk volt, de kudarccal végződött a próbálkozás. Azt mondta: arra nagyon büszke, hogy Japánba több mint 10 évig folyamatosan exportáltak bárányhúst, ami egy ilyen kisvállalkozástól nagy fegyvertény volt. Sikerként könyvelték el a szakmai díjakat, innovációs elismeréseket és a műszaki fejlesztéseket is. Arra a felvetésre, miszerint a cégeladás kapcsán átélt-e csalódottságot, így szólt: némi szomorúságot érzett, ám ennél erősebb a megkönnyebbülés. S annak örül, hogy a 2025-ben immár 33 éves társaság működik, az új felállást neki is meg kell szoknia, tanácsadói szerződése 2026 júniusáig szól.