Ezrek várnak az ország legkeresettebb kutyáira – ezek az ebek egyenként felérnek egy luxus Mercedesszel

Vakvezető kutya társaságát kereste a kaposvári Mester Mária, aki csak 30 centire lát. Négy éve jelentkezett nála a sárgafolt kieséses betegsége: délelőtt még látott, délután már 16 órakor már nem. Még nincs vakvezető kutyája, de elgondolkodott rajta.

A vakvezető kutya sok látássérültnek segít

Fotó: Lang Róbert

A vakvezető kutya egyenlő egy luxus Mercedesszel

– Sokat segítenek, de én félnék, hogy egy másik kutyával összeveszne az utcán séta közben – mondta erről Mester Mária, akinek a fehér botra támaszkodnia is kell, mert mozgáskorlátozott.

Egy érintett úgy fogalmazta meg, ha közlekedési hasonlattal élne, akkor a fehér bot egy Trabant, a vakvezető kutya pedig egy luxus Mercedes – idézte fel Farkas Darinka, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola kutyakiképzője, aki Kaposvárra Bix, egy fekete, és Darwin, egy sárga labrador retriever társaságában érkezett.

– Ingyen adjuk a kutyát a látássérülteknek, évente 10-15 kutyát adnunk át, és jelenleg 50-60 igénylőt tartunk nyilván az alapítványnál – mondta a kutyakiképző. – Több hónapos átadó folyamat, amíg összeszoknak a gazdájukkal. Várni kell, de nem attól függ, hogy valaki hányadik a sorban, hanem hogy a habitusához illő kutyát megtaláljuk-e.