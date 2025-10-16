1 órája
Ezrek várnak az ország legkeresettebb kutyáira – ezek az ebek egyenként felérnek egy luxus Mercedesszel
Ezek a legkeresettebb kutyák az országban, ezrek várnak rájuk. Vakvezető kutyák és kiképzőik tartottak bemutatót Kaposváron.
Vakvezető kutya társaságát kereste a kaposvári Mester Mária, aki csak 30 centire lát. Négy éve jelentkezett nála a sárgafolt kieséses betegsége: délelőtt még látott, délután már 16 órakor már nem. Még nincs vakvezető kutyája, de elgondolkodott rajta.
A vakvezető kutya egyenlő egy luxus Mercedesszel
– Sokat segítenek, de én félnék, hogy egy másik kutyával összeveszne az utcán séta közben – mondta erről Mester Mária, akinek a fehér botra támaszkodnia is kell, mert mozgáskorlátozott.
Egy érintett úgy fogalmazta meg, ha közlekedési hasonlattal élne, akkor a fehér bot egy Trabant, a vakvezető kutya pedig egy luxus Mercedes – idézte fel Farkas Darinka, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola kutyakiképzője, aki Kaposvárra Bix, egy fekete, és Darwin, egy sárga labrador retriever társaságában érkezett.
– Ingyen adjuk a kutyát a látássérülteknek, évente 10-15 kutyát adnunk át, és jelenleg 50-60 igénylőt tartunk nyilván az alapítványnál – mondta a kutyakiképző. – Több hónapos átadó folyamat, amíg összeszoknak a gazdájukkal. Várni kell, de nem attól függ, hogy valaki hányadik a sorban, hanem hogy a habitusához illő kutyát megtaláljuk-e.
A látás hónapja és fehér bot világnapja alkalmából szervezett vakvezető kutyás bemutatót a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete. Nemesné Kiss Gabriella elnök elmondta: felhívják a látássérültek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a kutya segít nekik az önálló életben, illetve a város lakóinak a figyelmét is, hogy segítsék a fehér bottal közlekedőket. A tagságuk létszáma 350, és a vármegyében 6000 látássérült él. Hat somogyi vakvezető kutyáról tudni, ráadásul közülük ketten nyugdíjba készülnek. A rendezvényen Kárpáti Tímea alpolgármester arról beszélt, hogy az a dolgunk, hogy figyeljünk a fogyatékossággal élőkre, támogassuk őket, de ha ép emberként kezeljük őket, akkor sokkal jobban melléjük tudunk állni.
