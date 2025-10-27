Változások
1 órája
Változik a MÁV menetrend, erre készülj!
A Zala-híd karbantartása miatt a hét folyamán több vasúti járat menetrendje módosul, Keszthely és Balatonszentgyörgy között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Zala-híd karbantartása miatt október 27-én hétfő reggel 6 órától október 31-én péntek 17 óráig pótlóbuszok közlekednek Keszthely és Balatonszentgyörgy között.
Fontosabb változások:
- A Balaton InterCity járatok Keszthelyről 7 perccel korábban, óra 41 perckor indulnak.
- A Fenyves sebesvonatok Tapolcáról 10 perccel korábban indulnak az átszállások biztosítása érdekében.
- A Balatonszentgyörgyről 6:00-kor Győrbe és a Győrből 19:11-kor Balatonszentgyörgyre induló Helikon InterRégió (9600, 9601) csak Győr és Keszthely között közlekedik.
- A Keszthelyről 4:28-kor a Déli pályaudvarra induló sebesvonat (8609) helyett Keszthelyről 9 perccel korábban indul a pótlóbusz.
- Balatonszentgyörgyről 6:02-kor Keszthelyre és Keszthelyről 21:41-kor Balatonszentgyörgyre pótlóbuszok indulnak, amik a Helikon InterRégiókhoz nem csatlakoznak.
- A személyvonatok Keszthely és Tapolca között 5–13 perccel korábban járnak, Tapolcától menetrend szerint.
Az utazás előtt ellenőrizzük a menetrendeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre