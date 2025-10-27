Változik a MÁV menetrend, erre készülj!

október 27., hétfő

A Zala-híd karbantartása miatt a hét folyamán több vasúti járat menetrendje módosul, Keszthely és Balatonszentgyörgy között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Zala-híd karbantartása miatt október 27-én hétfő reggel 6 órától október 31-én péntek 17 óráig pótlóbuszok közlekednek Keszthely és Balatonszentgyörgy között.

Fontosabb változások:

  • A Balaton InterCity járatok Keszthelyről 7 perccel korábban, óra 41 perckor indulnak.
  • A Fenyves sebesvonatok Tapolcáról 10 perccel korábban indulnak az átszállások biztosítása érdekében.
  • A Balatonszentgyörgyről 6:00-kor Győrbe és a Győrből 19:11-kor Balatonszentgyörgyre induló Helikon InterRégió (9600, 9601) csak Győr és Keszthely között közlekedik.
  • A Keszthelyről 4:28-kor a Déli pályaudvarra induló sebesvonat (8609) helyett Keszthelyről 9 perccel korábban indul a pótlóbusz.
  • Balatonszentgyörgyről 6:02-kor Keszthelyre és Keszthelyről 21:41-kor Balatonszentgyörgyre pótlóbuszok indulnak, amik a Helikon InterRégiókhoz nem csatlakoznak.
  • A személyvonatok Keszthely és Tapolca között 5–13 perccel korábban járnak, Tapolcától menetrend szerint.

Az utazás előtt ellenőrizzük a menetrendeket.

 

