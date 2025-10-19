Vandál pusztítás Barcson: ismét egy szobor bánta, hogy túl erős valaki...

Ismét egy, Barcs város számára fontos értéket rongáltak meg ismeretlen elkövetők. Anderné Röszler Erika, Barcs város polgármestere közösségi oldalán tette közzé a rongálást. A városvezető mélységesen felháborodott azon, hogy most, amikor a városgazdálkodási igazgatóság munkatársai éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy szebbé tegyék a várost, akár szemétszedéssel, akár virágültetéssel, most is akadnak olyanok, akik sem az ő munkájukat, sem pedig a város értékeit nem tartják tiszteletben. A városvezető posztja alatt többen hívják fel rá a figyelmet, hogy térfigyelő kamerák felhelyezésére lenne szükség a településen, illetve hogy nagyobb rendőri jelenlét is indokolt lenne a város életében, az ilyen és hasonló esetek elkerülésének érdekében. Egyelőre nem tudni, hogy ki rongált, a kommentelők szerint nem az első és nem is az utolsó eset a városban.