Harminc éves Somogyért– vándorkiállítással ünnepeltek

Vándorkiállítással emlékezett meg a Somogyért Egyesület fenállásának 30 évéről, mert számba vették, hogy az eltelt három évtized alatt rengeteg olyan rendezvényt, összejöveteleket teremtettek, melyekre szívesen emlékeznek az itt élő emberek. A tárlat szombaton mutatkozott be Nagyszakácsiban, a királyi vigadóban. A helyszín nem véletlen, hiszen a királyi szakácsok rendezvénysorozat megteremtése is kötődött egykor az egyesülethez.

A vándorkiállítás megnyitójára az alapító tagokat és a Marcali közeli települések vezetőit várták, a megjelenteket Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere köszöntötte. A képek Somogy kulturális örökségét, a gasztronómiát és a természeti értékeket mutatták be azzal a közösségteremtő szándékka, hogyl újraéledjenek a közösségek.

– A meghívottak jelentős szerepet töltöttek be a megye életében, akkor is, ha már nem itt éltek, de somogyi kötődésűek voltak – mondta Gyeneseiné Kaszás Hajnalka elnök. – A 30 év munkáját kívántuk bemutatni, és azt, hogy az egyesület nem politikai párt, de hidat képez a jobboldal és a baloldal között azzal, hogy emberi és közösségi értékeket tart fontosnak. A vándorkiállítás gazdag élményt nyújthat a látogatóknak, és arra inspriálhat bennünket, hogy jobban megismerjük egymást és a szülőföldünket.

Az összejövetelen levetítették a Felém szalad Somogy című filmet, melyet a Somogy Megyei Közgyűlés készített egykor és digitalizálták. Az ünnepségen leporellón bemutatták Gyenesei István tevékenységét is.

A Somogyért történelmi értékeket is hordoz, hívta fel a figyelmet előadásában Bertalan Péter, kaposvári történész, politológus.

A vándorkiállítás hamarosan útra kel, a tervezett állomásai között Lábod, Tarany, Mesztegnyő, Kötcse, Csurgó, Törökkoppány, Tab, Balatonszárszó, Babócsa és Darány is szerepel. A helyi közösségi házak vezetőivel felveszik a kapcsolatot, hogy helyi fellépőkkel, kulturális műsorral ötvözzék a tárlat megnyitását.