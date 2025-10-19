október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidézés

50 perce

Harminc éves Somogyért– vándorkiállítással ünnepeltek

Címkék#egyesület#Csurgó#Mesztegnyő

Harminc éve alakult meg a Somogyért Egyesület. Ebből az alkalomból vándorkiállítást rendeztek szombaton Nagyszakácsiban, a tárlat bejárja majd a vármegyét.

Kovács Gábor László

Vándorkiállítással emlékezett meg a Somogyért Egyesület fenállásának 30 évéről, mert számba vették, hogy az eltelt három évtized alatt rengeteg olyan rendezvényt, összejöveteleket teremtettek, melyekre szívesen emlékeznek az itt élő emberek. A tárlat szombaton mutatkozott be Nagyszakácsiban, a királyi vigadóban. A helyszín nem véletlen, hiszen a királyi szakácsok rendezvénysorozat megteremtése is kötődött egykor az egyesülethez.   

Harminc éves lett a Somogyért, vándorkiállítással ünnepeltek
Harminc éves lett a Somogyért, vándorkiállítással ünnepeltek

Vándorkiállítás és múltidézés Somogyért módra 

 

A vándorkiállítás megnyitójára az alapító tagokat és a Marcali közeli települések vezetőit várták, a megjelenteket Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere köszöntötte. A képek Somogy kulturális örökségét, a gasztronómiát és a természeti értékeket mutatták be azzal a közösségteremtő szándékka, hogyl újraéledjenek a közösségek.

– A meghívottak jelentős szerepet töltöttek be a megye életében, akkor is, ha már nem itt éltek, de somogyi kötődésűek voltak – mondta Gyeneseiné Kaszás Hajnalka elnök. – A 30 év munkáját kívántuk bemutatni, és azt, hogy az egyesület nem politikai párt, de hidat képez a jobboldal és a baloldal között azzal, hogy emberi és közösségi értékeket tart fontosnak. A vándorkiállítás gazdag élményt nyújthat a látogatóknak, és arra inspriálhat bennünket, hogy jobban megismerjük egymást és a szülőföldünket.   

Az összejövetelen levetítették a Felém szalad Somogy című filmet, melyet a Somogy Megyei Közgyűlés készített egykor és digitalizálták. Az ünnepségen leporellón bemutatták Gyenesei István tevékenységét is.  

A Somogyért történelmi értékeket is hordoz, hívta fel a figyelmet előadásában Bertalan Péter, kaposvári történész, politológus. 

A vándorkiállítás hamarosan útra kel, a tervezett állomásai között Lábod, Tarany, Mesztegnyő, Kötcse, Csurgó, Törökkoppány, Tab, Balatonszárszó, Babócsa és Darány is szerepel. A helyi közösségi házak vezetőivel felveszik a kapcsolatot, hogy helyi fellépőkkel, kulturális műsorral ötvözzék a tárlat megnyitását. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu