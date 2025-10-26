október 26., vasárnap

47 perce

Szép idők voltak, mikor malacot vehettünk a Zsiguli csomagtartójából Toponáron - FOTÓK

Címkék#vásártér#állatvásár#szarvasmarha

A kaposvári állatvásárok évszázados hagyományt őriznek: hónapról hónapra gazdák, kereskedők és érdeklődők gyűlnek össze, hogy lovakat, szarvasmarhákat vagy malacokat adjanak-vegyenek, hírt cseréljenek, s megéljék a vidéki élet egyik legfontosabb közösségi eseményét. Ezeket a vásárokat azonban már több mint tíz éve kifogásolják a szakemberek.

Bodor Nikolett

Az évek során nem egyszer csak a puszta szerencse óvta meg a várost a bajtól: a vásártér hol sártengerré változott, hol porfelhő borította el, miközben az alapvető állategészségügyi feltételeknek sem felelt meg – mégis csodával határos módon elkerülte a fertőzéseket. Ez a helyzet évtizedeken át jellemezte a toponári állatvásárt, miközben folyamatosan felmerült a kérdés: meddig lehet üzemeltetni egy ilyen elavult és kockázatokkal teli helyszínt.

Sok gazda továbbra is ragaszkodott a rendszeres vásárokhoz
Sok gazda továbbra is ragaszkodott a rendszeres vásárokhoz
Fotó: Somogyi Hírlap archív

Állatvásár: maradjon vagy menjen?

Több alkalommal is felmerült a hatósági lezárás lehetősége, hiszen a vásártér állapota komoly kockázatot jelentett az állategészségügyre nézve, ám egy megyeszékhely életében a vásárok hagyományos szerepe oly fontos, hogy végül soha nem született döntés a teljes bezárásról, ugyanis a közösség és a gazdák továbbra is ragaszkodtak a rendszeres állatkereskedéshez.

Lovakat és csikókat is kínáltak az állatvásáron
Fotó: Somogyi Hírlap archív

A havi állatvásárokon továbbra is jelentős forgalom zajlott. Mintegy száz ló, százötven növendék szarvasmarha és két- háromszáz malac talál új gazdára minden alkalommal. Már akkoriban az 1980-as években kijelölték az új vásártér helyét a Toponári városrész határában, ám a tervek mindeddig anyagi forrás hiányában nem valósulhattak meg.

A tehenek nem is sejtették, hogy új gazda vár rájuk
Fotó: Somogyi Hírlap archív

Sikerült 400 ezer forintot elkülöníteni az új vásártér fejlesztésére, ennek köszönhetően a területet füvesítették, az utat bevezették, és a teljes területet körülkerítették. Az új vásártér már ezekkel a lépésekkel is jobb feltételeket kínált a réginél, ám a frissen telepített gyepszőnyeg védelme érdekében az állatvásár egyelőre még nem költözött oda. Emellett további munkálatokra is szükség volt: meg kellett építeni a mérlegházat és a rámpákat, kialakítani az itatókat és a karámokat, hogy a tér teljesen alkalmas legyen a vásárok lebonyolítására. Elengedhetetlen továbbá a víz- és villanyhálózat kiépítése, valamint egy korszerű állatorvosi iroda létesítése is.

A kecsketej mellett az állat is eladó volt
Fotó: Somogyi Hírlap archív

A teljes beruházáshoz még mintegy egymillió forintra lett volna szükség, és kérdésesnek tűnt, hogy a város költségvetése biztosítja-e ezt az összeget. Ami viszont már biztossá volt, hogy 1984. július 1-jétől az állatvásárokat az új vásártéren rendezik majd – írta meg korábban a Somogyi Néplap.

A kaposvári állatvásárok évszázados hagyomány

Fotók: Lang Róbert

 

 

