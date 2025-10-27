1 órája
Ezeket a somogyi vasútállomásokat alakítják át katonai célúra - meg fogsz lepődni a településeken
Öt vasútvonal mentén, összesen tizenegy állomáson készítik elő a polgári-katonai használathoz szükséges logisztikai feltételek megteremtését. Tizenegy dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra.
A beruházás kivitelezési szakaszában a tervek szerint két kilométernyi új felsővezeték-hálózat mellett, 21 kilométer vágányhálózat is épülne, írta a Magyar Építők – 11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra.
Vasútállomások, polgári és katonai célú logisztikai átalakítás, hatástanulmány, költség-haszon elemzés
Közel 2 milliárd forintból a Vasútvillamosító Kft. végezheti el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások esetében a polgári és katonai célú logisztikai átalakításokhoz szükséges előkészítő feladatokat. Az erről szóló hirdetmény a napokban jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben.
A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen, társkedvezményezettként valósítja meg azt a fejlesztési projektet.
A fejlesztés célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.
Nemzetközileg is fontos állomást fejlesztenének
A program ezzel nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.
A projekt a TEN-T törzshálózat 11 dunántúli vasútállomására terjed ki, köztük Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér állomásaira, valamint olyan megállókra, amelyek mind kulcsszerepet játszanak a hazai és nemzetközi vasúti áruszállításban.
A tervezési projekt összesen 113 vágányhálózati kitérő cseréjét, - amelyek mindegyikét be kell kötni a biztosítóberendezésbe -, továbbá több mint huszonegyezer folyóméter vágányépítés és két kilométer felsővezeték-hálózat kiépítésének előkészítését tartalmazza.
Tizenegy dunántúli vasútállomás: polgári mellett katonai célú használatra alakítanak át
- A MÁV Zrt. a projektet három önálló részajánlati csomagra bontotta, lehetőséget biztosítva a szakaszonkénti szerződéskötésre.
Az első rész az 1-es vonalhoz kapcsolódó állomásokat – Hegyeshalmot, Nagyszentjánost, Komáromot és Almásfüzitőt –, a második a 20-as vonalhoz tartozó Bobát, Hajmáskért és Várpalotát, míg a harmadik a dél-dunántúli, 30-as, 40-es és 41-es vonalak mentén fekvő Murakeresztúrt, Dombóvárt, Sárbogárdot és Kiskorpádot foglalja magában.
Gördülő somogyi szerelvények
– Térségünkben a kaposvári, a nagyatádi és a dombóvári vasútállomást használjuk, ahonnét Olaszországba búzát , őszi árpát, és kukoricát szállítanak el vasúton – felelte kérdésünkre hétfőn Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – Évente nagyjából 100-130 ezer tonna terményt visznek el tőlünk vonaton, legutóbb múlt héten Dombóvárról Olaszországba küldtünk 1600 tonna búzát, s legközelebb pénteken indítunk útnak egy repce szállítmányt Lengyelországba.
Rámutatott: valamennyi vasúti fejlesztés fontos. S lényeges, hogy mindenhol megfelelően fedett, megvilágított és aszfaltozással rendelkező rakodóhelyek legyenek. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke hétfőn érdeklődésünkre azt mondta: a beruházás az adott vasútállomásoknál jobb szállítási körülményeket teremt, s ez a polgári használatot is támogatja. Tervezés szintjén alapvetően hosszú távra szólnak a vasúti logisztikai fejlesztések.
- A Murakeresztúrtól Dombóváron át Budapestig a múlt század első fele óta fővonalnak számít ez a rész – közölte Gulyás Árpád. – S ezért is indokolt a fejlesztése.
Így nézhet ki Somogy 2035-ben – teljesen átalakul a megye
Kaposvártól Siófokon és Marcalin át egészen Barcsig átfogó fejlesztések valósulnak meg Somogyban a következő tíz évben. Több mint 800 milliárd forint értékben indítanak állami beruházásokat, amelyek érintik az úthálózatot, a vasutat, a sportot, az oktatást és a turizmust is.
Egy 71 oldalas kormányhatározat jelent meg, amely felsorol rengeteg fejlesztési tervet a következő 10 évre, a lista mutatja a megvalósítási időkeretet és a becsült költségeket is. Somogy vármegyében több mint 40 állami beruházásra számíthatunk, amelyek érintik a térség intézményrendszerét, oktatását, turizmusát és energetikai infrastruktúráját is.
Dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója
A közúti infrastruktúra fejlesztése kulcskérdés a vármegyében. Több nagy projekt is indul, ilyenek lesznek a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében.