Ezeket a somogyi vasútállomásokat alakítják át katonai célúra - meg fogsz lepődni a településeken

A beruházás kivitelezési szakaszában a tervek szerint két kilométernyi új felsővezeték-hálózat mellett, 21 kilométer vágányhálózat is épülne, írta a Magyar Építők – 11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra.

11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra

Közel 2 milliárd forintból a Vasútvillamosító Kft. végezheti el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások esetében a polgári és katonai célú logisztikai átalakításokhoz szükséges előkészítő feladatokat. Az erről szóló hirdetmény a napokban jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben.

A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen, társkedvezményezettként valósítja meg azt a fejlesztési projektet.

A fejlesztés célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.

Nemzetközileg is fontos állomást fejlesztenének

A program ezzel nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.

A projekt a TEN-T törzshálózat 11 dunántúli vasútállomására terjed ki, köztük Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér állomásaira, valamint olyan megállókra, amelyek mind kulcsszerepet játszanak a hazai és nemzetközi vasúti áruszállításban.

A tervezési projekt összesen 113 vágányhálózati kitérő cseréjét, - amelyek mindegyikét be kell kötni a biztosítóberendezésbe -, továbbá több mint huszonegyezer folyóméter vágányépítés és két kilométer felsővezeték-hálózat kiépítésének előkészítését tartalmazza.

