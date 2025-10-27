október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások kora

1 órája

Ezeket a somogyi vasútállomásokat alakítják át katonai célúra - meg fogsz lepődni a településeken

Címkék#MÁV#logisztikai#vasútállomások rekonstrukció

Öt vasútvonal mentén, összesen tizenegy állomáson készítik elő a polgári-katonai használathoz szükséges logisztikai feltételek megteremtését. Tizenegy dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra.

Harsányi Miklós
Ezeket a somogyi vasútállomásokat alakítják át katonai célúra - meg fogsz lepődni a településeken

 A beruházás kivitelezési szakaszában a tervek szerint két kilométernyi új felsővezeték-hálózat mellett, 21 kilométer vágányhálózat is épülne, írta a Magyar Építők –  11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra.

11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra
11 dunántúli vasútállomást alakítanak át polgári mellett katonai célú használatra

Vasútállomások, polgári és katonai célú logisztikai átalakítás, hatástanulmány, költség-haszon elemzés

Közel 2 milliárd forintból a Vasútvillamosító Kft. végezheti el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat)  vasútállomások esetében a polgári és katonai célú logisztikai átalakításokhoz szükséges előkészítő feladatokat. Az erről szóló hirdetmény a napokban jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben. 

A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen, társkedvezményezettként valósítja meg azt a fejlesztési projektet.
A fejlesztés célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.

 

Nemzetközileg is fontos állomást fejlesztenének

A program ezzel nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.
A projekt a TEN-T törzshálózat 11 dunántúli vasútállomására terjed ki, köztük Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér állomásaira, valamint olyan megállókra, amelyek mind kulcsszerepet játszanak a hazai és nemzetközi vasúti áruszállításban.

A tervezési projekt összesen 113 vágányhálózati kitérő cseréjét, - amelyek mindegyikét be kell kötni a biztosítóberendezésbe -, továbbá több mint huszonegyezer folyóméter vágányépítés és két kilométer felsővezeték-hálózat kiépítésének előkészítését tartalmazza. 

 

Tizenegy dunántúli vasútállomás: polgári mellett katonai célú használatra alakítanak át

  • A MÁV Zrt. a projektet három önálló részajánlati csomagra bontotta, lehetőséget biztosítva a szakaszonkénti szerződéskötésre.
    Az első rész az 1-es vonalhoz kapcsolódó állomásokat – Hegyeshalmot, Nagyszentjánost, Komáromot és Almásfüzitőt –, a második a 20-as vonalhoz tartozó Bobát, Hajmáskért és Várpalotát, míg a harmadik a dél-dunántúli, 30-as, 40-es és 41-es vonalak mentén fekvő Murakeresztúrt, Dombóvárt, Sárbogárdot és Kiskorpádot foglalja magában.

 

Gördülő somogyi szerelvények 

– Térségünkben a kaposvári, a nagyatádi és a dombóvári vasútállomást használjuk, ahonnét Olaszországba búzát , őszi árpát, és kukoricát szállítanak el vasúton  – felelte kérdésünkre hétfőn Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – Évente nagyjából 100-130  ezer tonna terményt visznek el tőlünk vonaton, legutóbb múlt héten Dombóvárról Olaszországba küldtünk 1600 tonna búzát, s legközelebb pénteken indítunk útnak egy repce szállítmányt Lengyelországba.

Rámutatott: valamennyi vasúti  fejlesztés fontos. S lényeges, hogy mindenhol megfelelően fedett, megvilágított és aszfaltozással rendelkező rakodóhelyek legyenek. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke hétfőn érdeklődésünkre azt mondta: a beruházás az adott vasútállomásoknál jobb szállítási körülményeket teremt, s ez a polgári használatot is támogatja. Tervezés szintjén alapvetően hosszú távra szólnak a vasúti logisztikai fejlesztések. 

- A Murakeresztúrtól  Dombóváron át Budapestig  a múlt század első fele óta fővonalnak számít ez a rész – közölte Gulyás Árpád. – S ezért is indokolt a fejlesztése. 

 

Így nézhet ki Somogy 2035-ben – teljesen átalakul a megye

Kaposvártól Siófokon és Marcalin át egészen Barcsig átfogó fejlesztések valósulnak meg Somogyban a következő tíz évben. Több mint 800 milliárd forint értékben indítanak állami beruházásokat, amelyek érintik az úthálózatot, a vasutat, a sportot, az oktatást és a turizmust is.

Egy 71 oldalas kormányhatározat jelent meg, amely felsorol rengeteg fejlesztési tervet a következő 10 évre, a lista mutatja a megvalósítási időkeretet és a becsült költségeket is. Somogy vármegyében több mint 40 állami beruházásra számíthatunk, amelyek érintik a térség intézményrendszerét, oktatását, turizmusát és energetikai infrastruktúráját is.

 

Dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója

A közúti infrastruktúra fejlesztése kulcskérdés a vármegyében. Több nagy projekt is indul, ilyenek lesznek a Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése, a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében.

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu