Jogosult lehetsz gáz- és az áramszámla kedvezményre, mégsem kérted eddig

Az energiaköltségek a rezsicsökkentés kétségtelen eredményei ellenére még mindig gondot okozhatnak egyes háztartásoknak, ezen könnyíthet a védett fogyasztó státusz elérése. Mégis, a védendő fogyasztói nyilvántartásban szereplők száma sokkal kevesebben, mint amennyien jogosultak lennének a könnyítésre, írta meg a hovege.hu.

Van olyan, hogy védett fogyasztó, de sokan nem élnek ezzel a státusszal, még akkor sem, ha jogosultak rá

Fotóillusztráció: Gál Gábor/MW

Rászoruló vagy fogyatékkal élő a védett fogyasztók többsége

2024-ben összesen 858 ezren kaptak valamilyen települési, önkormányzati támogatást ezen a jogcímen, ami önmagában jelzi, hogy mennyire széles a potenciális jogosultak köre. A védett fogyasztók száma mégis sokkal kevesebb. Ennek oka többnyire információhiány, az ügyintézéstől való félelem vagy az önállótlanság.

A védendő fogyasztók a villamosenergia- és földgázellátás speciális, védelemre szoruló lakossági körébe tartoznak. A törvény nem betegségek listáját sorolja, hanem két fő jogcímet: szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő. A fogalmat és a kereteket a villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény rögzíti, a szolgáltatók ezek alapján járnak el.

A szolgáltatói gyakorlat a védett fogyasztók kérdésében egységes. Az MVM Next tájékoztatója is kimondja, hogy védendő fogyasztó az lehet, aki szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő, és ezt kérelmezi a megfelelő igazolásokkal. A villany- és gáz-nyomtatványok elérhetők a szolgáltatók dokumentumtárában.

Ki lehet védendő fogyasztó a gyakorlatban?

A státusz nem automatikus, igényelni kell, és az igazoló okirat a döntő. Szociális oldalon tipikusan önkormányzati vagy állami ellátásról szóló határozatok (pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) szükségesek. Fogyatékosság esetén pedig fogyatékossági támogatásról vagy egészségügyi kockázatról (pl. áramkimaradás egészség- vagy életveszélyt okozna) szóló igazolás jöhet szóba. Mindkét jogcímet lehet párhuzamosan is kérni, ha fennáll.

Előnyök a fogyasztásnál

A jogi kereteket a törvények, a részleteket a szolgáltatói üzletszabályzatok és hatósági útmutatók adják. A legfontosabbak:

Fizetési könnyítések és megelőzés: Szociálisan rászorulóknál kérhető részletfizetés és fizetési haladék, bizonyos esetekben előre fizetős mérő is – ez utóbbit a jogszabály kifejezetten a védendők számára ismeri el. Ezek célja a tartozás felhalmozódásának megelőzése és a kiszolgáltatottság csökkentése.