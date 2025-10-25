38 perce
Jogosult lehetsz gáz- és az áramszámla kedvezményre, mégsem kérted eddig
A szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő fogyasztó kedvezményt kaphat. A védett fogyasztó státusz elérése segít a rászorulókon.
Az energiaköltségek a rezsicsökkentés kétségtelen eredményei ellenére még mindig gondot okozhatnak egyes háztartásoknak, ezen könnyíthet a védett fogyasztó státusz elérése. Mégis, a védendő fogyasztói nyilvántartásban szereplők száma sokkal kevesebben, mint amennyien jogosultak lennének a könnyítésre, írta meg a hovege.hu.
Rászoruló vagy fogyatékkal élő a védett fogyasztók többsége
2024-ben összesen 858 ezren kaptak valamilyen települési, önkormányzati támogatást ezen a jogcímen, ami önmagában jelzi, hogy mennyire széles a potenciális jogosultak köre. A védett fogyasztók száma mégis sokkal kevesebb. Ennek oka többnyire információhiány, az ügyintézéstől való félelem vagy az önállótlanság.
A védendő fogyasztók a villamosenergia- és földgázellátás speciális, védelemre szoruló lakossági körébe tartoznak. A törvény nem betegségek listáját sorolja, hanem két fő jogcímet: szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő. A fogalmat és a kereteket a villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény rögzíti, a szolgáltatók ezek alapján járnak el.
A szolgáltatói gyakorlat a védett fogyasztók kérdésében egységes. Az MVM Next tájékoztatója is kimondja, hogy védendő fogyasztó az lehet, aki szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő, és ezt kérelmezi a megfelelő igazolásokkal. A villany- és gáz-nyomtatványok elérhetők a szolgáltatók dokumentumtárában.
Ki lehet védendő fogyasztó a gyakorlatban?
A státusz nem automatikus, igényelni kell, és az igazoló okirat a döntő. Szociális oldalon tipikusan önkormányzati vagy állami ellátásról szóló határozatok (pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, lakhatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) szükségesek. Fogyatékosság esetén pedig fogyatékossági támogatásról vagy egészségügyi kockázatról (pl. áramkimaradás egészség- vagy életveszélyt okozna) szóló igazolás jöhet szóba. Mindkét jogcímet lehet párhuzamosan is kérni, ha fennáll.
Előnyök a fogyasztásnál
A jogi kereteket a törvények, a részleteket a szolgáltatói üzletszabályzatok és hatósági útmutatók adják. A legfontosabbak:
Fizetési könnyítések és megelőzés: Szociálisan rászorulóknál kérhető részletfizetés és fizetési haladék, bizonyos esetekben előre fizetős mérő is – ez utóbbit a jogszabály kifejezetten a védendők számára ismeri el. Ezek célja a tartozás felhalmozódásának megelőzése és a kiszolgáltatottság csökkentése.
Egészségvédelmi garanciák: Fogyatékkal élőknél, ha az ellátás megszakítása egészségi kockázatot hordoz, speciális szolgáltatások kérhetők. Például havi helyszíni leolvasás, készpénzes helyszíni számlakiegyenlítés, egyedi számlamagyarázat vagy mérőhely-kialakítás; a kikapcsolás tilalma pedig a tényleges egészségvédelem vagy életveszély eseteire vonatkozik. Ezt a hatósági és szolgáltatói tájékoztatók is rögzítik.
- Igazolások összegyűjtése: Szociális ellátásról szóló önkormányzati/állami határozat vagy fogyatékossági támogatás/egészségügyi szakvélemény.
- Szolgáltatói kérelem kitöltése (villany és gáz külön formanyomtatvány): Az MVM Next dokumentumtárában elérhető, itt.
- Benyújtás a villamosenergia-/földgáz-szolgáltatónál (és – ha releváns – víziközmű-szolgáltatónál).
- Időbeli érvényesség: A nyilvántartás határozott időre szól, rendszerint évente meg kell újítani. Kivéve, ha a fogyatékossági állapot igazoltan nem javulhat, vagyis tartós.
A szolgáltatók időről időre pontosítják az elszámolási és ügyintézési folyamataikat, például a várható éves gázfogyasztás becslési módszertanát, de ez nem érinti a védendő státusz jogalapját és az igénylésének menetét, hívták fel a figyelmet erre.
Mire jogosít fel a védett fogyasztó státusz a gyakorlatban?
Szociálisan rászorult védendő fogyasztók körébe többnyire bizonyos szociális, illetve gyermekvédelmi ellátásokban részesülők tartozhatnak, például akik ápolási díjra, gyermekek otthongondozási díjára, stb. jogosultak. A szociálisan rászorult védendő fogyasztók a villamosenergia, földgáz, víziközmű szolgáltatás díjaival kapcsolatban fizetési halasztásra, részletfizetési kedvezményre, a villamos energia, illetve földgáz szolgáltatás vonatkozásában pedig előre fizető mérő felszerelésére lehetnek jogosultak, írta meg a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége (MEOSZ).
A különleges bánásmódhoz tartozik:
- a fogyasztó 12 havonta 1 alkalommal rendkívüli ingyenes mérő felülvizsgálatot kérhet;
- kérheti, hogy a számlát készpénzben egyenlíthesse ki a felhasználási helyen;
- segítségnyújtást igényelhet a számla értelmezéséhez (pl. nagyobb betűvel nyomtatás, megmagyarázás);
- kérheti műszakilag kivitelezhető különleges mérőhely kialakítását, stb.
A védett fogyasztói státusz nem arról szól, hogy kevesebbet kell fizetni a gyakorlatban, hanem hátralék esetén nem lehet kikapcsolni a szolgáltatását hat hónapon keresztül, felelte kérdésünkre Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogyi Megyei Egyesületének elnöke. Az érintettek általában akkor veszik igénybe a kedvezményt, ha összecsapnak a hullámok a fejük felett, és elmaradtak a számlák kiegyenlítésével, tapasztalta. Az egyesületnél segítenek eligazodni a jogszabályokban, és a somogyi érdeklődőknek felvilágosítással szolgálnak.