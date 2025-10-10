október 10., péntek

Enyhe, változékony idő várható a következő napokban. Itt a kellemes vénasszonyok nyara, ilyen lesz a holnapi időjárás, érdemes kihasználni.

Búcsúzik az enyhe ősz, és szebbik arcát mutatja az időjárásunk, mert beköszönt a vénasszonyok nyara. A következő napokban anticiklonális hatásokat érzékelhetünk, vagyis az eső és a lehűlés még várat magára, mert a jelentős változást okozó frontok elkerülik térségünket. 

Változékony időt hoz a vénasszonyok nyara Fotó: Krausz Andrea
Változékony időt hoz a vénasszonyok nyara
Fotó: Krausz Andrea

Szombatra változóan felhős időt jósolnak és a nap is kisüthet, a szél megélénkülhet. A hajnali órákra 9-11 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.

 

A vénasszonyok nyara nem okoz panaszt

Vasárnapig nyugodt, csendes, száraz idő várható több-kevesebb napsütéssel. Nappal némi gomolyfelhő képződés tarkítja az időjárásunkat, de csak elvétve fordulhat elő futó zápor. Komolyabb csapadékra nincs kilátás. Kellemes késő őszi időnk lesz, a nappali hőmérsékletek elérhetik a 20 fokot. 

Kitekintés a következő napokra Somogyban

Vasárnap ugyanilyen időre van kilátás, kicsivel több felhőképződéssel, és élénkebbé váló északnyugati széllel. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.

Hétfőn még marad a viszonylag kellemes, változatlan idő, de a láthatáron van lehűlés kezdődik, ám csapadék ennek ellenére továbbra sem várható. 

 

