Ha erre a tíz helyszínre indulsz, kötelező a TAJ-kártya

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-kártyát bemutatni.

Egy véradás három ember életét mentheti meg

Fotó: Bencsik Ádám

Siófok, Siófoki Intézeti (Semmelweis utca 1.) október 13. 14:00 - 17:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 14. 09:00 - 18:00

Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) október 14. 11:30 - 15:00

Kastélyosdombó, Ökumenikus Segélyszerv. Kastélyosdombó (Fő utca 1.) október 15. 13:30 - 17:00

Tab, Tab Vöröskereszt Iroda (Kossuth u. 79.) október 16. 12:00 - 17:00

Berzence, Berzence (Szabadság tér 2.) október 16. 13:00 - 17:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 17. 08:00 - 12:00

Kaposvár, Kaposvár Honvéd Utcai Tagóvoda (Honvéd utca 24/B) október 17. 13:30 - 16:00

Babócsa, Babócsa Művelődési Ház (Szabadság tér 18.) október 17. 14:00 - 16:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 18. 08:00 - 12:00

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.