Véradás

3 órája

Csokit vagy vért! Halloweenkor jönnek az igazi vérszívók

Címkék#lakcímkártya#Halloween#Kultik Mozi Kaposvár#véradás#igazolvány

Ki mondta, hogy a véradás nem lehet szórakoztató? Október utolsó napján például halloweeni véradást szereznek Kaposváron, de emellett több helyszínen is várják a somogyi önkénteseket a 44. héten.

Klein Péter Nándor

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-kártyát bemutatni.

jelmezben várnak véradásra
Hiába vagyunk ördögök, a véradás akkor is angyali cselekedet
Fotó: Vendel Lajos
  • Kaposvár, Városi Sportcsarnok Kaposvár (Arany J. u. 97.) október 27. 13:00 - 16:00
  • Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 28. 09:00 - 18:00
  • Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) október 28. 11:30 - 15:00
  • Balatonföldvár, Balatonföldvár Közösségi Ház (Kőröshegyi u. 1.) október 29. 14:00 - 17:00
  • Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúr Szent István Ház (Kossuth u. 2.) október 30. 10:00 - 12:00
  • Balatonberény, Balatonberény Művelődési Ház (Kossuth tér. 1.) október 30. 14:00 - 16:00
  • Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 31. 08:00 - 12:00
  • Kaposvár, Halloween véradás Kultik Mozi Kaposvár (Berzsenyi utca 1-3.) október 31. 13:00 - 16:00

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.

 

