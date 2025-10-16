Kell a vér! Ami másnak egy óra, egy élet a bajban lévőknek

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-kártyát bemutatni.

Egy véradás három ember életét mentheti meg

Fotó: Bencsik Ádám

Fonyód, Fonyód Művelődési Ház (Ady Endre utca 17.) október 20. 13:30 - 17:30

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Talláián Gy. u. 20-32) október 21. 09:00 - 18:00

Kaposvár, Széchenyi I. Kereskedelmi SZKI (Rippl-Rónai utca 15.) október 22. 08:00 - 11:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) október 25. 08:00 - 14:00

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.