Ha ilyen a vércsoportod, várhatóan lassabban öregszel majd

A tudományos elemzés szerint a B vércsoportú emberek esetében lassabb öregedési folyamat figyelhető meg, mivel náluk kedvezőbb lehet a véralvadási faktorok egyensúlya. Ez csökkentheti a trombózis és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vércsoport önmagában nem határozza meg az öregedés sebességét, csupán egy a sok befolyásoló tényező közül.

A vércsoport meghatározhatja a testünkben zajló folyamatokat Forrás: Stanford Blood Center

A B vércsoportú emberek a kiválasztottak?

Az immunrendszer működése, a gyulladásos folyamatok és a bélflóra egyensúlya szintén kapcsolatban állhat a vércsoporttal. Mivel a krónikus, alacsony szintű gyulladás az öregedés egyik fő mozgatórugója, azoknál a vércsoportoknál, ahol a szervezet „kíméletesebb” gyulladásos mintázatot mutat, a sejtek öregedése is lassabb lehet.

A szakemberek szerint az életmód döntő szerepet játszik abban, hogy a genetikai adottságok mennyire tudnak érvényesülni. A rostban gazdag, zöldségekre és gyümölcsökre épülő étrend, a megfelelő alvás és a rendszeres, mérsékelt testmozgás mind hozzájárulnak a sejtek regenerációjához és az egészséges öregedéshez. Az alváshiány ezzel szemben fokozza a gyulladást és gyorsítja a biológiai öregedést.

A Metodream Kft. egykori vezetője, Asztalos Szilvia szerint a vércsoportokhoz kapcsolódó kutatások nem véletlenül kapnak egyre nagyobb figyelmet. Úgy véli, az emberek közötti különbségek – legyen szó egészségügyi hajlamokról vagy akár a táplálékigényről – részben összefügghetnek a vércsoporttal. Különböző vércsoporttal élők szervezete eltérően reagálhat bizonyos ételekre is, ezért nem lenne meglepő, ha az új kutatás is megerősítené, hogy a vércsoportnak valóban fontos szerepe van az emberi szervezet működésében.

Az öregedés folyamata Forrás: https: genengnews.com

A világ különböző régióiban eltérő a vércsoportok eloszlása, ezért a kutatók szerint a hatások sem mindenhol azonosak. Az Rh-faktor is fontos tényező, bár közvetlenül nem befolyásolja az öregedés ütemét, de az egészségi kockázatok értékelésében fontos szerepet játszik.

A tudósok arra hívják fel a figyelmet, hogy bár bizonyos vércsoportok – például a B típus – előnyösebbek lehetnek bizonyos biológiai folyamatok szempontjából, a hosszú, egészséges élet kulcsa továbbra is az életmódunkban rejlik. A tudatos táplálkozás, a mozgás és a megfelelő pihenés képesek valódi, mérhető hatással lassítani az öregedés jeleit.