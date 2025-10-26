október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A vér tudománya

1 órája

Ha ilyen a vércsoportod, várhatóan lassabban öregszel majd

Címkék#érrendszeri#vércsoportú#életmód#öregedés#típus

Egy friss kutatás szerint nemcsak a gének és az életmód, hanem a vércsoport is befolyásolhatja, milyen gyorsan öregszik az emberi szervezet. A szakértők összefüggést találtak az egyes vércsoportok és bizonyos betegségek, illetve érrendszeri kockázatok között, amelyek közvetve hatással lehetnek az élettartamra és az egészségi állapotra.

A tudományos elemzés szerint a B vércsoportú emberek esetében lassabb öregedési folyamat figyelhető meg, mivel náluk kedvezőbb lehet a véralvadási faktorok egyensúlya. Ez csökkentheti a trombózis és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vércsoport önmagában nem határozza meg az öregedés sebességét, csupán egy a sok befolyásoló tényező közül.

A vércsoport meghatározhatja a testünkben zajló folyamatokat
A vércsoport meghatározhatja a testünkben zajló folyamatokat Forrás: Stanford Blood Center

A B vércsoportú emberek a kiválasztottak? 

Az immunrendszer működése, a gyulladásos folyamatok és a bélflóra egyensúlya szintén kapcsolatban állhat a vércsoporttal. Mivel a krónikus, alacsony szintű gyulladás az öregedés egyik fő mozgatórugója, azoknál a vércsoportoknál, ahol a szervezet „kíméletesebb” gyulladásos mintázatot mutat, a sejtek öregedése is lassabb lehet.

A szakemberek szerint az életmód döntő szerepet játszik abban, hogy a genetikai adottságok mennyire tudnak érvényesülni. A rostban gazdag, zöldségekre és gyümölcsökre épülő étrend, a megfelelő alvás és a rendszeres, mérsékelt testmozgás mind hozzájárulnak a sejtek regenerációjához és az egészséges öregedéshez. Az alváshiány ezzel szemben fokozza a gyulladást és gyorsítja a biológiai öregedést.

A Metodream Kft. egykori vezetője, Asztalos Szilvia szerint a vércsoportokhoz kapcsolódó kutatások nem véletlenül kapnak egyre nagyobb figyelmet. Úgy véli, az emberek közötti különbségek – legyen szó egészségügyi hajlamokról vagy akár a táplálékigényről – részben összefügghetnek a vércsoporttal. Különböző vércsoporttal élők szervezete eltérően reagálhat bizonyos ételekre is, ezért nem lenne meglepő, ha az új kutatás is megerősítené, hogy a vércsoportnak valóban fontos szerepe van az emberi szervezet működésében.

Az öregedés folyamata
Az öregedés folyamata Forrás: https: genengnews.com

A világ különböző régióiban eltérő a vércsoportok eloszlása, ezért a kutatók szerint a hatások sem mindenhol azonosak. Az Rh-faktor is fontos tényező, bár közvetlenül nem befolyásolja az öregedés ütemét, de az egészségi kockázatok értékelésében fontos szerepet játszik.

A tudósok arra hívják fel a figyelmet, hogy bár bizonyos vércsoportok – például a B típus – előnyösebbek lehetnek bizonyos biológiai folyamatok szempontjából, a hosszú, egészséges élet kulcsa továbbra is az életmódunkban rejlik. A tudatos táplálkozás, a mozgás és a megfelelő pihenés képesek valódi, mérhető hatással lassítani az öregedés jeleit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu