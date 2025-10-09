október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Versenyrekord született a Desedán, fotón a kapitális uszonyos

Címkék#ponty#verseny#Kaposvári Sporthorgász Egyesület#Deseda

Javában zajlik a X. 72 órás Desedai Baráti Bojlis Verseny, 15 csapat tűzte ki célul, hogy három napon keresztül megpróbálnak túljárni a pontyok eszén. Csütörtökön versenyrekord született: Börcsök Dániel egy 17,94 kilós tükörpontyot fogott.

Harsányi Miklós

A kezdeti tapogatózások után - melyek több csapatnál keszegeket illetve limit alatti súlyú pontyokat jelentett - megérkeztek a célhalak is.

– Az első bejelentett ponty egy 15 kilogrammnál is nehezebb súlyú egyed volt – közölte a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – A halat a Bóvli Team csapata terelte szákba. Gratulálunk Csordás Józsefnek és Pető Istvánnak az első mérlegelhető hal megfogásához!

A halat a Bóvli Team csapata terelte szákba

 Kovács Gábor, a KSHE titkára csütörtökön elmondta: főként kaposvári és környékbeli csapatok indulnak a versenyen, az értékelésbe legalább 5 kilós pontyok számítanak. Mérlegelés után a halakat visszaengedik a tóba.

A linkre kattintva a pillanatnyi állást lehet megtekinteni. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu