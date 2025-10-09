Versenyrekord született a Desedán, fotón a kapitális uszonyos

A kezdeti tapogatózások után - melyek több csapatnál keszegeket illetve limit alatti súlyú pontyokat jelentett - megérkeztek a célhalak is.

– Az első bejelentett ponty egy 15 kilogrammnál is nehezebb súlyú egyed volt – közölte a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – A halat a Bóvli Team csapata terelte szákba. Gratulálunk Csordás Józsefnek és Pető Istvánnak az első mérlegelhető hal megfogásához!

Kovács Gábor, a KSHE titkára csütörtökön elmondta: főként kaposvári és környékbeli csapatok indulnak a versenyen, az értékelésbe legalább 5 kilós pontyok számítanak. Mérlegelés után a halakat visszaengedik a tóba.

