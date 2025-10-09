49 perce
Versenyrekord született a Desedán, fotón a kapitális uszonyos
Javában zajlik a X. 72 órás Desedai Baráti Bojlis Verseny, 15 csapat tűzte ki célul, hogy három napon keresztül megpróbálnak túljárni a pontyok eszén. Csütörtökön versenyrekord született: Börcsök Dániel egy 17,94 kilós tükörpontyot fogott.
A kezdeti tapogatózások után - melyek több csapatnál keszegeket illetve limit alatti súlyú pontyokat jelentett - megérkeztek a célhalak is.
– Az első bejelentett ponty egy 15 kilogrammnál is nehezebb súlyú egyed volt – közölte a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – A halat a Bóvli Team csapata terelte szákba. Gratulálunk Csordás Józsefnek és Pető Istvánnak az első mérlegelhető hal megfogásához!
Kovács Gábor, a KSHE titkára csütörtökön elmondta: főként kaposvári és környékbeli csapatok indulnak a versenyen, az értékelésbe legalább 5 kilós pontyok számítanak. Mérlegelés után a halakat visszaengedik a tóba.
A linkre kattintva a pillanatnyi állást lehet megtekinteni.