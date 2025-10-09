Helyi közélet
4 órája
Veszélyes növényvédőszert találtak ebben a maté teában
Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere (RASFF) jelzése alapján határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt találtak egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A termék egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.

Az érintett termék adatai:
Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1 kg
Vonalkód: 7793750000019
LOT: 0224
A Kamlesh Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást és gondoskodik a kifogásolt tételek begyűjtéséről és megsemmisítéséről. A hatóság nyomon követi az intézkedéseket.
Fontos: aki a fenti tételből vásárolt, ne fogyassza el a terméket!
