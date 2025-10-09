Veszélyes növényvédőszert találtak ebben a maté teában

Az érintett termék adatai:

Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1 kg

Vonalkód: 7793750000019

LOT: 0224

A visszahívott termék Forrás: nkfh.gov.hu

A Kamlesh Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást és gondoskodik a kifogásolt tételek begyűjtéséről és megsemmisítéséről. A hatóság nyomon követi az intézkedéseket.