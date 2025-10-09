október 9., csütörtök

Veszélyes növényvédőszert találtak ebben a maté teában

Címkék#határérték#élelmiszerbiztonsági#Yerba Mate Piporé Tradicional#növényvédőszer#termékvisszahívás

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere (RASFF) jelzése alapján határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt találtak egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A termék egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.

Fotó: MAYA LAB

Az érintett termék adatai:

Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1 kg

Vonalkód: 7793750000019

LOT: 0224

A visszahívott termék
A visszahívott termék Forrás: nkfh.gov.hu

A Kamlesh Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást és gondoskodik a kifogásolt tételek begyűjtéséről és megsemmisítéséről. A hatóság nyomon követi az intézkedéseket.

Fontos: aki a fenti tételből vásárolt, ne fogyassza el a terméket!

 

 

