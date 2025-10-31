Vettél a gyereknek Mancs Őrjáratos bögrét? Ne adj neki belőle reggelente kakaót!

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során határérték feletti ólom kioldódást mértek egy Kínából származó, gyermekeknek szánt konyhai eszközökből (Mancs őrjárat motívumos kerámia tányér, bögre és tál) – számolt be csütörtökön a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással

A termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.