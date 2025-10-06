október 6., hétfő

Gyakorlat

1 órája

Vihar miatti tűz a könyvtárban – sikeresen helyt álltak a tűzoltók

Címkék#Kutas#nagybajomi#gyakorlat

Harsányi Miklós

Jó kezekben van Nagybajom, Kutas, Pálmajor, Kiskorpád és Jákó biztonsága – ez derült ki a pénteki újraminősítő gyakorlaton, amikor próbára tették a nagybajomi önkéntes tűzoltók felkészültségét.

Újraminősítő gyakorlaton tették próbára a nagybajomi önkéntes tűzoltók felkészültségét
– Komoly vihar csapott le Nagybajom és térségére – közölte hétfőn a katasztrófavédelem. – Fák dőltek az útra, majd feltehetően elektromos zárlat miatt tűz keletkezett a városi és iskolai könyvtár gyermekrészlegén. Ez volt az alap feltételezés a gyakorlatnak. 

A tűz átterjedt a könyvtár berendezési tárgyaira, bútoraira. A könyvtáros megpróbálta megfékezni a lángokat, de az oltás közben rosszul lett és eszméletét vesztette. Az önkéntes egység először eltávolította az útját álló kidőlt fát, majd teljes légzésvédelem mellett átkutatta az épület füsttel teli helyiségeit. A sűrű füst ellenére is gyorsan megtalálták a dolgozót.

Az évente esedékes minősítésen, a gyakorlat sikeres végrehajtásával az egyesület újabb egy évre szerezte meg a jogosultságot az önálló beavatkozásra. 

 

