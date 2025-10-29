Erre a 10 szobás, 8 fürdőszobás siófoki luxusingatlanra somogyiak aligha vetnek szemet

Az ingatlanbazár kínálata szerint a Balaton déli partjának egyik legértékesebb részén, Siófok Ezüstpartján kínálnak megvételre egy ingatlant, amely páratlan befektetési lehetőséget is kínál. A több mint 2000 négyzetméteres, gondosan parkosított birtokon elhelyezkedő közel 1000 négyzetméteres villaépület és a 120 négyzetméteres melléképület méltán emelkedik ki a balatoni kínálatból – legyen szó magánrezidenciáról, üzleti célról vagy exkluzív fejlesztésről.

Siófok egyik legkülönlegesebb villaépülete. Fotó: ingatlanbazar.hu

– Az ekkora értékű ingatlanok száma Somogyban emelkedik, mert ha például vizsgálunk egy régi épületet, amelyet átalakítanak hotelnek, annak az értéke a végére átlépheti a milliárdot. Ezeket többnyire nagyon speciális vásárlók, befektetők vásárolják meg. Nem jellemző, hogy Somogy területéről érkezik vásárló, hanem az ország bármely, akár messzebbi szegletéből, sőt a külföldről érkező vásárlók sem ritkák ezen ingatlanok esetében – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonos ügyvezetője.

A villa elegáns stílusban újult meg, megőrizve patinás hangulatát, miközben minden részletében a modern kényelmet és reprezentativitást képviseli. A 10 tágas szoba és 8 luxus fürdőszoba mellé 110 négyzetméteres közösségi tér társul, amely ideális helyszíne lehet családi rendezvényeknek, üzleti eseményeknek vagy akár exkluzív privát vacsoráknak is.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A borospince, a gépesített konyha, a nagyvonalú teraszok, valamint a kültéri úszómedence és belső parkoló mind azt a célt szolgálják, hogy a villa lakói a legmagasabb szintű komfortban élvezhessék a balatoni életet. A több évtizedes ősplatánokkal szegélyezett kert önmagában is értéket képvisel, a természet és az épített környezet harmóniáját teremtve meg.

Villaépület sok oldalú hasznosítása

A villa jelenlegi, „gyógyászati rendelő” minősítése különösen sok lehetőséget kínál. Az ingatlan könnyedén alakítható: