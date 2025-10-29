1 órája
Erre a 10 szobás, 8 fürdőszobás siófoki luxusingatlanra somogyiak aligha vetnek szemet
Exkluzív villa Siófok Ezüstpartján: 1,13 milliárd forintért kínálnak eladásra egy közel 1000 m²-es, teljeskörűen felújított luxusvillát. Csak a képzelet szab határt, hogy mire lehet hasznosítani a villaépületet.
Az ingatlanbazár kínálata szerint a Balaton déli partjának egyik legértékesebb részén, Siófok Ezüstpartján kínálnak megvételre egy ingatlant, amely páratlan befektetési lehetőséget is kínál. A több mint 2000 négyzetméteres, gondosan parkosított birtokon elhelyezkedő közel 1000 négyzetméteres villaépület és a 120 négyzetméteres melléképület méltán emelkedik ki a balatoni kínálatból – legyen szó magánrezidenciáról, üzleti célról vagy exkluzív fejlesztésről.
– Az ekkora értékű ingatlanok száma Somogyban emelkedik, mert ha például vizsgálunk egy régi épületet, amelyet átalakítanak hotelnek, annak az értéke a végére átlépheti a milliárdot. Ezeket többnyire nagyon speciális vásárlók, befektetők vásárolják meg. Nem jellemző, hogy Somogy területéről érkezik vásárló, hanem az ország bármely, akár messzebbi szegletéből, sőt a külföldről érkező vásárlók sem ritkák ezen ingatlanok esetében – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonos ügyvezetője.
A villa elegáns stílusban újult meg, megőrizve patinás hangulatát, miközben minden részletében a modern kényelmet és reprezentativitást képviseli. A 10 tágas szoba és 8 luxus fürdőszoba mellé 110 négyzetméteres közösségi tér társul, amely ideális helyszíne lehet családi rendezvényeknek, üzleti eseményeknek vagy akár exkluzív privát vacsoráknak is.
A borospince, a gépesített konyha, a nagyvonalú teraszok, valamint a kültéri úszómedence és belső parkoló mind azt a célt szolgálják, hogy a villa lakói a legmagasabb szintű komfortban élvezhessék a balatoni életet. A több évtizedes ősplatánokkal szegélyezett kert önmagában is értéket képvisel, a természet és az épített környezet harmóniáját teremtve meg.
Villaépület sok oldalú hasznosítása
A villa jelenlegi, „gyógyászati rendelő” minősítése különösen sok lehetőséget kínál. Az ingatlan könnyedén alakítható:
- Exkluzív magánklinikává vagy wellness központtá,
- Magán rezidencia, elegáns luxus családi birtokká,
- Boutique hotelként, fine dining étteremként,
- Cégközpontként vagy művészeti galériaként,
- Sőt, akár senior rezidenciaként is működhet, ahol a Balaton közelsége és a park nyugalma adja a mindennapok luxusát.
Fejlesztési potenciál a Balaton egyik legértékesebb pontján
A telek különlegességét tovább növeli, hogy érvényes építési engedéllyel rendelkezik további 1000 négyzetméternyi (két darab 500 nm-es) új épület kialakítására. Ez a lehetőség igazi ritkaság a város ezen részén, ahol a fejlesztések szinte teljesen leálltak.
Egy valódi balatoni ékszerdoboz
A siófoki Ezüstparton fekvő villa egyszerre kínál luxust, biztonságot és befektetési értéket. Egy olyan hely, ahol a múlt eleganciája találkozik a jövő lehetőségeivel – legyen szó magánéletről, üzletről vagy kreatív beruházásról. Ebben a házban minden részlet a minőségről szól – a terek, a fények, a környezet, és az a különleges balatoni hangulat, amelyet csak az Ezüstpart tud nyújtani.