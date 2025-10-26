október 26., vasárnap

Mindenszentek előtt

1 órája

Mélyen a zsebbe kell nyúlni a temetői virágért Kaposváron

Címkék#virágboltokban#virágüzletek#kínálat#koszorú#mindenszentek#krizantém

Közeledik Mindenszentek, így utánajártunk, mennyibe kerülnek idén a virágok és koszorúk Kaposváron. Megnéztük a felhozatalt a piacon, a virágboltokban, a kertészetekben és a temető környékén is. Bár a kínálat bőséges és színpompás, az árak azonban vegyes képet mutatnak.

Mélyen a zsebbe kell nyúlni a temetői virágért Kaposváron

Fotó: MATE KRISZTIAN

Ahogy az október vége és a hűvös idő beköszönt, a kaposvári virágüzletek és kertészetek is ünnepi hangulatba kerülnek. A vásárlók már javában készülnek a megemlékezés napjaira és keresik a legkedvezőbb árú virágokat, amikor szeretteik sírját friss virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel díszítik. A legtöbb helyen a hagyományos krizantém a legkeresettebb, de sokan választanak tartósabb, művirágos díszeket is.

A piacon kelendőek a művirágos koszorúk is Mindenszentekre
A piacon kelendőek a művirágos koszorúk is Mindenszentekre Fotó: MW

Kaposvári virág körkép

A krizantémból a fehér, sárga és bordó árnyalatok mellett megjelentek a különleges, tarka fajták is. A dália, kardvirág és művirág-kompozíciók szintén népszerűek, főként azok körében, akik tartós megoldást keresnek.

Napsugár kertészet kitelepülése a piacon
Napsugár kertészet kitelepülése a piacon Fotó: MW

A koszorúk kínálata minden évben bővül, a tobozos, moha és zöldalapú és gyertyás változatokkal tele a piac, de belvárosi virágboltoknál fellelhetők az egyéb természetes anyagokból készültek is. 

A tobozból készült koszorúkból sem vot hiány a piacon
A tobozból készült koszorúkból sem volt hiány a piacon Fotó: MW

Ahogy megírtuk, a Kaposvári Nagypiacon hatalmas a kínálat cserepes virágokból, vágottakból, koszorúkból és művirág kompozíciókból is. Az árvácska 250 forint, a cserepes krizantém mérettől függően 1200–3000 forint között mozog – és minden színárnyalatot megtalálni belőle–, míg a cserepes fehér krizantém 2500 forintért kínálták – egy-egy cserépben akár öt-hat fej is nyílik. A művirágok kisebb változatai 500, a nagyobb, díszesebb darabok 1000–1500 forint között voltak. Gyönyörű kardvirág darabját 350 forintért árulták. A koszorúk ára 800 és 2000 forint között mozgott, a mécsessel díszített koszorúkért pedig 2500 forintot kértek, de láttunk akár 8000 forintért is gyönyörű alkotásokat. Ám ezen felül a helyi kertészetek, virágüzletek és nagyobb áruházak is bőséges választékkal készültek a Mindenszentek előtti napokra: szinte mindenütt roskadoznak a standok a színes krizantémoktól, gyertyáktól és kegyeleti díszektől. 

Vágott virágok is sorakoztak a piacon, árak a képen
Vágott virágok is sorakoztak a piacon, árak a képen Fotó: MW 

A Hélia Kertészet a Keleti temető mellett helyezkedik el, ami kiváló lokációt biztosít számukra. Széles kínálatuk és aktív közösségimédia-jelenlétük miatt különösen népszerűek a vásárlók körében. Saját termesztésű krizantémjaik 590 forinttól kaphatók, a hatos csomag 2 500 forint, a kisebb cserepes krizantémok 890 forintba, a nagyobb méretűek pedig 2 500 forinttól indulnak. A fehér, nagyvirágú krizantém ára 3 100 forinttól, a csarabok 1 200 forinttól, az árvácskák pedig 350 forintért kaphatók.

A Hélia Kertészetben színkavalkád van
A Hélia Kertészetben színkavalkád van Fotó: Facebook

A Julcsi és Gergő Virágkertészetben is hatalmas a felhozatal. Rengeteg bimbós, cserepes, nagy méretű krizantém sorakozik, valamint színes, gyönyörű árvácskák is megtalálhatók. 

A Julcsi és Gergő Virágkertészetben bimbósak a krizantémok
A Julcsi és Gergő Virágkertészetben bimbósak a krizantémok Fotó: Facebook

A Napsugár Kertészet standja idén is ott van a kaposvári piacon, emellett a megszokott kaposújlaki bázisukon is várják a vásárlókat. A nagy méretű, bimbós krizantémok 3 800 forintba kerülnek, a legkisebbek 600 forintért is megvásárolhatók – a megemlékezéshez ezek is méltó választásnak bizonyulhatnak. Emellett 800, 1 000, 2 000 és 3 000 forintos árkategóriákban is kínálnak virágokat, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A nagyfejű, cserepes krizantémok 2 500 forintért kaphatók, egy tőn általában 5–6 virág is nyílik.

A Napsugár Kertészet standja megtalálható a piacon is
A Napsugár Kertészet standja megtalálható a piacon is Fotó: Facebook 

A Vera Virágnál, a Nyugati temetőnél, szintén szép a kínálat. Nemcsak krizantémok és művirág-koszorúk sorakoznak, hanem sokféle tobozkoszorú és kisebb, díszes kompozíció is megtalálható.

A Vera Virág a Nyugati temetőnél rengeteg a dísszel és a koszorúval várja a megemlékezőket
A Vera Virág a Nyugati temetőnél rengeteg a dísszel és a koszorúval várja a megemlékezőket Forrás: Facebook

A belvárosi virágboltok kínálata is bővelkedik: a kisebb, 10–15 centiméteres koszorúk már 990 forinttól elérhetők. A díszesebb, mécsesekkel kombinált koszorúkat 3 500 forint körül láttunk, a különleges darabok ára pedig akár a csillagos égig is felkúszhat.

A Hipermarketben lévő virágüzlet is gyönyörű koszorúkkal készül
A Hipermarketben lévő virágüzlet is gyönyörű koszorúkkal készül Fotó: MW

A szupermarketekben is sorakoznak a díszek és virágok. A Berzsenyi utcai hipermarketben például tökcserépbe ültetett csarabokat kínálnak 4 999 forintért, valamint kereszt és szív formájú koszorúkat cserepes csarabbal beültetve, szintén 4 999 forintért. Mellette 12 centiméteres krizantémok is találhatók, bár kissé elnyíló állapotban.

A Hipermarket standja
A Hipermarket standja Fotó: MW

A két népszerű németországi élelmiszer-diszkontlánc is kedvező kínálattal készült: a sárga–kék arculatú áruházlánc hatféle krizantémot kínál, az apró, 499 forintos cserepestől a bokros, 2 999 forintos fajtáig. A másik német áruházláncnál kétféle nagyvirágú (kb. 23 cm-es) krizantém kapható 1 999 forintért, három színváltozatban, 19 cm-es cserepekben.

  • A teljesség igénye nélkül ez a virágfelhozatal Kaposváron – a lehetőségek és árkategóriák sokszínűsége mindenki számára biztosítja, hogy ízlésének és pénztárcájának megfelelően, méltón emlékezhessen elhunyt szeretteire.

 

 

