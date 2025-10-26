Mélyen a zsebbe kell nyúlni a temetői virágért Kaposváron

Ahogy az október vége és a hűvös idő beköszönt, a kaposvári virágüzletek és kertészetek is ünnepi hangulatba kerülnek. A vásárlók már javában készülnek a megemlékezés napjaira és keresik a legkedvezőbb árú virágokat, amikor szeretteik sírját friss virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel díszítik. A legtöbb helyen a hagyományos krizantém a legkeresettebb, de sokan választanak tartósabb, művirágos díszeket is.

A piacon kelendőek a művirágos koszorúk is Mindenszentekre Fotó: MW

Kaposvári virág körkép

A krizantémból a fehér, sárga és bordó árnyalatok mellett megjelentek a különleges, tarka fajták is. A dália, kardvirág és művirág-kompozíciók szintén népszerűek, főként azok körében, akik tartós megoldást keresnek.

Napsugár kertészet kitelepülése a piacon Fotó: MW

A koszorúk kínálata minden évben bővül, a tobozos, moha és zöldalapú és gyertyás változatokkal tele a piac, de belvárosi virágboltoknál fellelhetők az egyéb természetes anyagokból készültek is.

A tobozból készült koszorúkból sem volt hiány a piacon Fotó: MW

Ahogy megírtuk, a Kaposvári Nagypiacon hatalmas a kínálat cserepes virágokból, vágottakból, koszorúkból és művirág kompozíciókból is. Az árvácska 250 forint, a cserepes krizantém mérettől függően 1200–3000 forint között mozog – és minden színárnyalatot megtalálni belőle–, míg a cserepes fehér krizantém 2500 forintért kínálták – egy-egy cserépben akár öt-hat fej is nyílik. A művirágok kisebb változatai 500, a nagyobb, díszesebb darabok 1000–1500 forint között voltak. Gyönyörű kardvirág darabját 350 forintért árulták. A koszorúk ára 800 és 2000 forint között mozgott, a mécsessel díszített koszorúkért pedig 2500 forintot kértek, de láttunk akár 8000 forintért is gyönyörű alkotásokat. Ám ezen felül a helyi kertészetek, virágüzletek és nagyobb áruházak is bőséges választékkal készültek a Mindenszentek előtti napokra: szinte mindenütt roskadoznak a standok a színes krizantémoktól, gyertyáktól és kegyeleti díszektől.

Vágott virágok is sorakoztak a piacon, árak a képen Fotó: MW

A Hélia Kertészet a Keleti temető mellett helyezkedik el, ami kiváló lokációt biztosít számukra. Széles kínálatuk és aktív közösségimédia-jelenlétük miatt különösen népszerűek a vásárlók körében. Saját termesztésű krizantémjaik 590 forinttól kaphatók, a hatos csomag 2 500 forint, a kisebb cserepes krizantémok 890 forintba, a nagyobb méretűek pedig 2 500 forinttól indulnak. A fehér, nagyvirágú krizantém ára 3 100 forinttól, a csarabok 1 200 forinttól, az árvácskák pedig 350 forintért kaphatók.