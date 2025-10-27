A visszatekert kilométeróra országa: nyugati romok így élednek újjá a magyar piacon

Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical minden évben elkészíti Európa járműpiacának átláthatósági elemzését, hogy feltárja, mely országokban a legkockázatosabb használt autót vásárolni – úgy tűnik, hogy a durva átverés, így a visszatekert kilométeróra még mindig problémát jelent.

Sokszor okoz gondot a visszatekert kilométeróra, érdemes ellenőrizni az autó előéletét

Pozíció romlás, manipulált futásteljesítmény, import, kárérték – zsinórban jönnek a problémák

Magyarország idén a carVertical Piaci Átláthatósági Indexének rangsorában a 25 vizsgált ország közül a 18. helyre került, egy pozíciót rontva a 2024-es eredményhez képest. A szomszédos országok közül Szlovákia a 13., Horvátország a 11., míg Románia a 22. helyen végzett.

A carVertical adatai szerint Magyarországon továbbra is számottevő a manipulált futásteljesítményű autók aránya. Az idén vizsgált járművek 5,3 százalékánál derült fény visszatekert kilométerórára, átlagosan 82 700 kilométeres eltéréssel a valós futásteljesítményhez képest.

A vásárlók többségének megvan az elképzelése az ideális futásteljesítményről: sokan 100 ezer kilométernél kevesebbet futott autót keresnek, másoknál a határ 200 ezer kilométer. A nagyobb futásteljesítményű járműveket jóval nehezebb értékesíteni, ezért egyes eladók a kilométeróra visszatekerésével próbálják kedvezőbb színben feltüntetni az autót és nagyobb haszonra szert tenni – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője.

Visszatekert kilométeróra, rejtett sérülés: sokkoló autópiaci átverések

A magyar piacot továbbra is jelentősen befolyásolja az import: az ellenőrzött autók 50,1 százaléka külföldről érkezett. Sajnos az ilyen járművek esetében gyakoribb a manipulált kilométeróra-állás vagy eltitkolt sérülés.

A tanulmány szerint a Magyarországon ellenőrzött autók 57,3 százalékánál szerepelt sérülésre vonatkozó bejegyzés, ami növekedést jelent a 2024-es 54,9 százalékhoz képest. Az átlagos kárérték elérte a 2 900 eurót (1,15 millió forintot).

Fontos ellenőrizni, átvizsgáltatni az autót

Durva átverés, idegesítő állapotok, kilátástalan helyzet

– Zsiványság, durva átverés a kilométeróra-visszatekerés, akárcsak a titkolt sérülés – hangsúlyozta a kaposvári Tóth László, aki egy 25 éves benzines, német kombit hajt, melynek a harmadik tulajdonosa. A kocsit 2019-ben vette, most 217 ezer kilométer van benne, elégedett az állapotával, s azt mondta: még mindig penge a hangja.

Az 54 éves férfi első autója egy annak idején Merkurnál vásárolt új Lada volt, később japán, illetve használt import német gépkocsit is vezetett, vásárlás előtt azonban minden alkalommal egy ismerős autószerelő kért meg a kiszemelt jármű átvizsgálására. Hangsúlyozta: munkája miatt olyan autó kell neki, ami megbízható, jól pakolható. A férfi rendszeresen gondoskodik a gépkocsi karbantartásáról – idén kipufogó csere vált szükségessé –, s mutatja a műszaki állapotát, hogy az alkatrészen még az eredeti gyári feliratot lehetett látni. Kiemelte: használt jármű vásárláskor indokolt a fokozott körültekintés, ám mindig igyekszik olyan személytől, helyen vásárolni, ahol az eredetvizsgálat rendben van, s a tulaj eleve nem érdekelt az átverésben.

– Autószerelővel mentem autót venni – jegyezte meg. – Szerintem ha valaki nem vesz igénybe megfelelő segítséget, akkor könnyen csúnyán ráfaraghat.

Arról is szólt: a szerencse sem mellékes. Van olyan ismerőse, aki két év alatt csaknem 800 ezer forintot költött a használt autójára, de az illető a héten újabb műszaki problémára panaszkodott.

Érdemes megnézni a járműszalonok kínálatát

Sipos Zoltán 1997-óta vezet, az új hibrid autóját 2025-ben vásárolta. A kilométeróra-visszaállítással kapcsolatos gondokról már hallott, úgy vélte, a használt gépkocsivásárlók jól teszik, ha a járműszalonok kínálatát alaposan feltérképezik. S feltétlenül tanácsos, ha egy autószerelő is bekapcsolódik az ellenőrzési-vásárlási folyamatba.

– Ők minden bizonnyal jobban meglátják a műszaki hibákat, mint azok , akiknek nem ez a szakmájuk – tette hozzá.