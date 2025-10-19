1 órája
Parancsnokként védte a gyárat, örökre megjegyezte az első magyar vitorlakészítő mester nevét az utókor
Nem is gondolnánk, hogy a régi időkben létezett olyan szakma, hogy vitorlakészítő. Pedig a Balaton egyik legismertebb vitorlakészítője, Tolnay Kálmán, 1885. október 15-én, azaz 140 esztendeje született Balatonfüreden.
Szülei egyszerű gazdálkodók voltak, s miután Tolnay elvégezte az elemi iskolát, ő is a családi gazdaságban dolgozott, valamint kifutófiú lett. 1901-ben szegődött el a Füreden akkor már nagy hagyományú Stefánia Yacht Egylet hajóépítő műhelybe, ahol Ádám Károlynál szolgált. Elsőként egy később legendássá váló hajón dolgozott matrózként: a Kishamis személyzetének tagja lett. Később Mihálkovics Tivadar Mici nevű vitorlásán lett vitorlamester. Egy életre eljegyezte magát a balatoni vitorlázással, melynek mesterségét ekkor már dalmát hajósoktól tanulhatta meg. Közel 50 esztendeig volt a füredi hajóépítő üzem térmestere, vitorlakészítője és művezetője.
Az első magyar vitorlakészítő legendája: Tolnay élete és öröksége Balatonfüreden
Az I. világháború idején, egy időre felkerült a csepeli vasművekhez, ahol elsajátította a hajómotorok ismeretét, így visszatérve Füredre, 1921-ben már motorcsónak vezetői engedéllyel is rendelkezett. Képezte magát, és egyre feljebb jutott a ranglétrán: 1920-ban üzemvezetőként és flottaparancsnokként jegyezték. Legfontosabb tudása azonban a vitorlakészítés lett, amelynek alapjait a német Walter Benrowitz mestertől tanulta meg Balatonfüreden, ezáltal az első magyar vitorlakészítővé képezte magát.
A II. világbáború zűrzavaros időszakában is nagy dolgot vitt véghez: mivel ő volt a hajóépítő üzem légoltalmi parancsnoka, különösen figyelt a robbanóanyag kimenekítésére, így a gyár épségben megmaradhatott. Bár 1955-ben nyugdíjba vonult, még évekig visszajárt a hajóépítő üzembe, ahol kíváncsiak voltak tanácsaira, tudására. Hosszú élete során, Kéri Lídiával kötött házasságából négy gyermekük született. 1972-ben hunyt el, örök álmát a balatonfüredi református temetőben alussza.
Id. Tolnay Kálmán korszakalkotó tevékenysége nem múlt el nyomtalanul, hiszen Kálmán nevű, de Lászlónak (1924-2010) szólított fia továbbvitte az apai örökséget. Ugyan faipari technikusként végzett, de apja mellett jól megtanult – saját készítésű hajójukon – vitorlázni. Később maga az igazgató, Benacsek Jenő biztosított számára egy dingi típusú vitorlást, mellyel már 14 évesen versenyezni s kezdett. 1943-ban második helyezést ért el egy kalózzal. Nem sokat kellett a bajnoki címre sem várnia, 1944-ben elnyerte azt is.
Már fiatalként bejárt a hajógyárba, érdekelte a hajóépítés, ahol 1952-től részlettervezőként dolgozott, egészen 1984-ig. Nagy idők voltak ezek, hiszen ekkor történt a fáról műanyagra áttérés, új típustervek születtek. Tolnay Kálmán László azonban nem csak mint tervező volt fáradhatatlan, hanem mint vitorlásversenyző is élenjárónak bizonyult. Megszámlálhatatlan éremmel bajnoki címmel rendelkezett, részt vett az 1960-as és 1968-as mexikói olimpián. 1948 és 1968 között válogatott kerettag volt, 1985-ben Veszprém vármegye legeredményesebb sportolója lett, de Balatonfüred várostól is megkapta a sportkitüntetést.
Így szállt apáról fiúról a Balaton, a vitorlázás szeretete, ismerete, de a kitartás, az alázat egyaránt. A fiú, a Kékszalag győztes, egykori olimpikon Tolnay Kálmán László emlékét a füredi Rózsakertben emléktábla őrzi, nevét pedig hagyományőrző emlékverseny hirdeti.