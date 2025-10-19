Parancsnokként védte a gyárat, örökre megjegyezte az első magyar vitorlakészítő mester nevét az utókor

Szülei egyszerű gazdálkodók voltak, s miután Tolnay elvégezte az elemi iskolát, ő is a családi gazdaságban dolgozott, valamint kifutófiú lett. 1901-ben szegődött el a Füreden akkor már nagy hagyományú Stefánia Yacht Egylet hajóépítő műhelybe, ahol Ádám Károlynál szolgált. Elsőként egy később legendássá váló hajón dolgozott matrózként: a Kishamis személyzetének tagja lett. Később Mihálkovics Tivadar Mici nevű vitorlásán lett vitorlamester. Egy életre eljegyezte magát a balatoni vitorlázással, melynek mesterségét ekkor már dalmát hajósoktól tanulhatta meg. Közel 50 esztendeig volt a füredi hajóépítő üzem térmestere, vitorlakészítője és művezetője.

Tolnay, az első magyar vitorlakészítő évtizedeken át dolgozott a balatonfüredi hajóépítő üzemben, ahol a balatoni vitorlázás meghatározó alakjává vált.

Az első magyar vitorlakészítő legendája: Tolnay élete és öröksége Balatonfüreden

Az I. világháború idején, egy időre felkerült a csepeli vasművekhez, ahol elsajátította a hajómotorok ismeretét, így visszatérve Füredre, 1921-ben már motorcsónak vezetői engedéllyel is rendelkezett. Képezte magát, és egyre feljebb jutott a ranglétrán: 1920-ban üzemvezetőként és flottaparancsnokként jegyezték. Legfontosabb tudása azonban a vitorlakészítés lett, amelynek alapjait a német Walter Benrowitz mestertől tanulta meg Balatonfüreden, ezáltal az első magyar vitorlakészítővé képezte magát.

A II. világbáború zűrzavaros időszakában is nagy dolgot vitt véghez: mivel ő volt a hajóépítő üzem légoltalmi parancsnoka, különösen figyelt a robbanóanyag kimenekítésére, így a gyár épségben megmaradhatott. Bár 1955-ben nyugdíjba vonult, még évekig visszajárt a hajóépítő üzembe, ahol kíváncsiak voltak tanácsaira, tudására. Hosszú élete során, Kéri Lídiával kötött házasságából négy gyermekük született. 1972-ben hunyt el, örök álmát a balatonfüredi református temetőben alussza.

Id. Tolnay Kálmán korszakalkotó tevékenysége nem múlt el nyomtalanul, hiszen Kálmán nevű, de Lászlónak (1924-2010) szólított fia továbbvitte az apai örökséget. Ugyan faipari technikusként végzett, de apja mellett jól megtanult – saját készítésű hajójukon – vitorlázni. Később maga az igazgató, Benacsek Jenő biztosított számára egy dingi típusú vitorlást, mellyel már 14 évesen versenyezni s kezdett. 1943-ban második helyezést ért el egy kalózzal. Nem sokat kellett a bajnoki címre sem várnia, 1944-ben elnyerte azt is.