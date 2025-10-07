A vízimentők csaknem 4000 esetet láttak el ebben az évben

– Idén 450 vízimentő kollégánk állt szolgálatba és csak a strandokon összesen 3702 esetet látott el – közölte kedden a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ).

A vízimentők sűrűn kaptak riasztást az idén is

Magasabb szintű ellátás, mentőhajó, bajbajutott, könnyű sérülés, Balaton

Ezek nagy része könnyű sérülés volt, 56 esetben pedig olyan bajbajutottnak nyújtottak segítséget, aki magasabb szintű ellátásra szorult. (Tehát egészségügyi személyzettel dolgozó sürgősségi mentőhajónk és/vagy az Országos Mentőszolgálat egysége vette át a beteget és folyatta az ellátást.)

– 2025-ben 57 strandon dolgoztak kollégáink. 30 strandolót kellett a vízből kimenteniük, ebből 3 esetben el kellett kezdeniük a bajbajutott újraélesztését is a magasabb szintű mentőegység kiérkezéséig – számolt be a VMSZ.

Azt is közölték: mentőhajóik – köztük a két sürgősségi mentőhajó –, 306 alkalommal futottak ki és 127 embert mentettek ki. 39 esetben eszközmentés volt a feladatuk (például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása).

Vízimentők: csaknem 4000 esetet láttak el

A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 34 esetben látott el beteget a vízen vagy a strandokon. Szárazföldi egységeink (az esetkocsink és a mentőtiszti autónk) összesen 60 esetben futott ki betegellátásához.

A VMSZ keddi tájékoztatójában kitért rá: idén 15 nyílt vízi vagy szárazföldi rendezvényt biztosítottak. Egyebek között a Balaton-átúszást, a Kékszalag vitorlásversenyt vagy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását.

– Baleset megelőzéssel, szemléletformálással foglalkozó prevenciós csapatunk 17 olyan programot tartott, amelyen gyerekek és felnőttek is elsajátíthatták az alapszintű újraélesztést és a biztonságos fürdőzés szabályait – írta a VMSZ. – Idén már 10 mentőmellényállványt állítottunk fel balatoni strandokon és két kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermek mentőmellényeket és használni az adott strand területén.

2025-ben 11 nyílt vízi vízimentő tanfolyamot tartottak, ezeken 108 új kolléga végzett sikeresen.

A Balatonon továbbra is riaszthatóak mentőhajók

– Jövő nyárig karbantartást, felújítást végzünk eszközeinken és felszereléseinken, illetve rendezvények biztosításában is részt veszünk – tájékoztatott a VMSZ. – A Balatonon továbbra is riaszthatóak mentőhajóink a BalatonHelp alkalmazáson keresztül vagy riasztási számunkon: +36 30 383 8383. A célunk továbbra is az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.