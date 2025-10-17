Iszonyatos büntetést fizetnek a feledékeny ingatlantulajdonosok, már csak napok kérdése

Téli felkészülés lakott ingatlanoknál: a vízmérőakna szigetelése alapvető fontosságú, s azokon a vezetékszakaszokon, amelyek kevésbé védett helyeken találhatóak (pincében, falon kívül) érdemes szigetelőanyaggal védeni – célszerű betartani a jótanácsokat, rövidesen lényeges teendő a vízóra téliesítése.

Kifizetődő betartani a jótanácsokat, fontos a vízóra téliesítése

Fotó: MW

A lakott ingatlanoknál különös figyelmet kell fordítani a kerti csapok víztelenítésére valamint az öntözőberendezések gondozására, hogy azok hosszú élettartamúak maradjanak.

Téli felkészülés nem lakott ingatlanoknál:

kiemelten fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése.

A vízmérőakna megfelelő letakarása és szigetelése elengedhetetlen.

Az ingatlanok rendszeres ellenőrzése szintén javasolt, hogy az esetleges károk időben észlelhetőek legyenek.

Bedurvul az időjárás: talaj menti fagy várható, kifizetődő a vízóra téliesítése

– Családi házban lakunk, ha jön a fagy, majd elzárom a kerti csapot – mondta a jutai Balogh Dezső. – Bár nagyjából 80 centi mélyen van a vízóra, de az alapvető biztonsági ajánlásokat évről-évre betartom. Eddig nem volt problémám.

A zselickisfaludi Fodor István hangsúlyozta: a tartós fagyok előtt szalmával fedi le majd a vízmérőórát. Mindent megtesz annak érdekében, hogy semmilyen kár ne keletkezzen, ugyanis ha elfolyna a víz, s a bajt nem fedeznék fel időben, akkor az nagyon sokba kerülne.

– Észnél kell lenni, a feledékenységnek súlyos ára lehet – jegyezte meg.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) korábban arra hívta fel a figyelmet: a tél közeledtével esedékessé vált a házi vízvezeték-hálózatok karbantartása és a vízmérők téliesítése, amelyről a felhasználóknak kell gondoskodniuk, írta a Sonline.hu. Ha elmulasztják, a fagyok által megrongált vízmérők cseréjének és az elfolyt víznek a költsége is a felhasználókat terheli.

Egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási jelenségek

Bár az utóbbi években összességében enyhék voltak a telek, ez ne tegyen senkit óvatlanná, hisz ezzel együtt egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási jelenségek, a váratlan viharok, a fagybetörések – derült ki a társaság tájékoztatójából. Érdemes időben felkészülni és téliesíteni az ingatlanok ivóvíz-hálózatát, ellenkező esetben elfagyhatnak a házi vízmérők, ami a bosszúságon felül jelentős többletköltséget is jelenthet.