Álmatlan éjszakák, megmentett életek – Vörös Zsuzsa tizenhat éve dolgozik a siófoki állatmenhelyért

Bár kertes házban, falusi körülmények között nőtt fel, gyerekkorában nem lehetett kutyája – szülei nem szerették volna. Húszéves korában, édesapja halála után aztán mégis hazavitt egy fehér pulit. – Egy hétig tartott a duli-fuli, aztán anyám végül annyira megszerette, hogy elválaszthatatlan társak lettek – idézte fel a negyven évvel korábbi eseményeket Vörös Zsuzsanna. A siófoki állatmenhelyen először önkéntesként dolgozott. Kisfiával együtt mentettek meg egy kutyacsaládot. Élelmet vittek nekik, majd sétáltatni jártak velük. Egy idő után az életük szerves részévé vált a menhely, ahol egyre több feladatot vállalt.

Vörös Zsuzsanna számára mindennapi feladat a kutyák jóléte és a siófoki állatmenhely állandó megújítása

Fotó: Krausz Andrea

Vörös Zsuzsanna az otthonába is hazavitt egy csomó kutyát

Amikor a menhely vezetője, Hetesiné Marika néni 2009-ben meghalt, rövid idő alatt az önkéntesek nyakába szakadt a menhely vezetése. A közösség Zsuzsát kérte, hogy vállalja el a felelősséget. – Nem volt könnyű döntés. Sokat gondolkodtam rajta, mert ez nem kis felelősség. De mivel télen, a szezonális munkám mellett több időm volt, néhány álmatlan éjszaka után végül belevágtam – meséli Zsuzsa, aki azóta a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője. Az évek során otthon is több mint 50 kutyáról gondoskodott: sokszor beteg, idős, speciális ellátást igénylő állatokat vitt haza, hogy felépülésük idején biztosíthassa számukra a folyamatos törődést. Tavasszal pedig örökbefogadott egy krónikus májbeteg kutyust.

– Előfordul, hogy néhány hétre hazahozom a krónikus betegeket, és amíg nem lesz új gazdájuk, nálam gyógyulnak. Egyébként évekbe telt, mire megtanultam nemet mondani, és belátni, hogy az ember nem tud minden állatot befogadni és ellátni. Ha jelentősen túllépjük a lehetőségeink határait, az a bent lévők kárára megy. Mindez rettenetesen rossz érzés

– mondja.

Néha úgy érzem, hogy nem tudom megbocsátani az embereknek

Zsuzsa egyébként nem kertel, ha az négylábúak érdekeiről van szó. – Nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam. Az állatok jólléte vezet, és ha kell, egyenesen közlöm, hogy mit és hogyan kell tennie egy felelős gazdának. Hiába mondanám szépen, cukin, körbeírva – átsiklanának fölötte.

Annyi lepusztult, elhanyagolt, nyomorúságos állat kerül ide, hogy néha úgy érzem, ezt nem tudom megbocsátani az embereknek. Aztán a következő pillanatban pofon vág az ellenpélda, amikor összefutok néhány jó szándékú, segítőkész emberrel

– vallja Zsuzsa.