Álmatlan éjszakák, megmentett életek – Vörös Zsuzsa tizenhat éve dolgozik a siófoki állatmenhelyért
Harmincegy éve működik a siófoki állatmenhely, amely ma Somogy második legnagyobb állatvédelmi bázisa. Vezetője, Vörös Zsuzsanna tizenhat éve irányítja a szakmai munkát. Következetes munkája és az állatok iránti feltétlen elkötelezettsége révén vált az állatvédelem meghatározó szereplőjévé.
Forrás: siofokiallatvedo.hu
Bár kertes házban, falusi körülmények között nőtt fel, gyerekkorában nem lehetett kutyája – szülei nem szerették volna. Húszéves korában, édesapja halála után aztán mégis hazavitt egy fehér pulit. – Egy hétig tartott a duli-fuli, aztán anyám végül annyira megszerette, hogy elválaszthatatlan társak lettek – idézte fel a negyven évvel korábbi eseményeket Vörös Zsuzsanna. A siófoki állatmenhelyen először önkéntesként dolgozott. Kisfiával együtt mentettek meg egy kutyacsaládot. Élelmet vittek nekik, majd sétáltatni jártak velük. Egy idő után az életük szerves részévé vált a menhely, ahol egyre több feladatot vállalt.
Vörös Zsuzsanna az otthonába is hazavitt egy csomó kutyát
Amikor a menhely vezetője, Hetesiné Marika néni 2009-ben meghalt, rövid idő alatt az önkéntesek nyakába szakadt a menhely vezetése. A közösség Zsuzsát kérte, hogy vállalja el a felelősséget. – Nem volt könnyű döntés. Sokat gondolkodtam rajta, mert ez nem kis felelősség. De mivel télen, a szezonális munkám mellett több időm volt, néhány álmatlan éjszaka után végül belevágtam – meséli Zsuzsa, aki azóta a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője. Az évek során otthon is több mint 50 kutyáról gondoskodott: sokszor beteg, idős, speciális ellátást igénylő állatokat vitt haza, hogy felépülésük idején biztosíthassa számukra a folyamatos törődést. Tavasszal pedig örökbefogadott egy krónikus májbeteg kutyust.
– Előfordul, hogy néhány hétre hazahozom a krónikus betegeket, és amíg nem lesz új gazdájuk, nálam gyógyulnak. Egyébként évekbe telt, mire megtanultam nemet mondani, és belátni, hogy az ember nem tud minden állatot befogadni és ellátni. Ha jelentősen túllépjük a lehetőségeink határait, az a bent lévők kárára megy. Mindez rettenetesen rossz érzés
– mondja.
Néha úgy érzem, hogy nem tudom megbocsátani az embereknek
Zsuzsa egyébként nem kertel, ha az négylábúak érdekeiről van szó. – Nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam. Az állatok jólléte vezet, és ha kell, egyenesen közlöm, hogy mit és hogyan kell tennie egy felelős gazdának. Hiába mondanám szépen, cukin, körbeírva – átsiklanának fölötte.
Annyi lepusztult, elhanyagolt, nyomorúságos állat kerül ide, hogy néha úgy érzem, ezt nem tudom megbocsátani az embereknek. Aztán a következő pillanatban pofon vág az ellenpélda, amikor összefutok néhány jó szándékú, segítőkész emberrel
– vallja Zsuzsa.
Az egész csapat odateszi magát
A siófoki menhely ma stabil alapítványi háttérrel működik. Folyamatosan zajlanak a felújítások, hogy a harminc éve épült infrastruktúra megújuljon. Céljuk, hogy biztonságos, jó körülmények között gondozzák az állatokat, és a legjobb állatorvosi hátteret biztosítsák számukra. – A csapat nagyon odateszi magát. Lajos Valéria kuratóriumi tagunk segít a működési háttér biztosításában, Csorba Nóra és Mészöly Hajnalka napi szinten foglalkoznak a kutyák elhelyezésével. Gőgös János és a felesége gondozza az összes macskát. A 6 fős gondozó személyzet szintén sokat dolgozik. Ez a jól működő közös munka segít át a nehézségeken. Mi így vagyunk egy kerek egész – meséli az alapítvány vezetője, akit Siófokért-érem kitüntetésben is részesített az önkormányzat. De – mint elárulja – lassan keresi az utódját. Szeretne már a családra és az unokákra is koncentrálni.
Somogyban a második legnagyobb menhely
- A 31 éve működő siófoki állatmenhely Somogy egyik meghatározó bázisa.
- A kaposvári Kutyatár után a második legnagyobb, ahol jelenleg mintegy 150 kutya él jó körülmények között.
- Egy másik telephelyen pedig jó pár macskáról gondoskodnak.
- És bár korábban nagyobb volt az emberek örökbefogadási kedve, ma is évente 300 kutyát tudnak "gazdásítani".