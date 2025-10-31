Vuk fogadja a Fekete István szülőfalujába látogatókat

október 31., péntek

Ha Fekete István, a kétkezi emberek és a természet világának költői ábrázolója szülőfalujában, Göllében jársz, a falu határában egy kedves installáció fogad Vukkal és Unkával.

Fekete István Göllében született, és olyan klasszikus művek szerzője, mint a Tüskevár, a Téli berek vagy a Vuk. Regényeiben gyakran megidézte a somogyi tájat és az egyszerű emberek mindennapjait, akik példaképként szolgáltak számára. Szülőfalujában most mesefigurái fogadják a látogatókat.

A közösségi médiában megosztott bejegyzés a helybeli emlékházba is invitálja az olvasókat, hogy közelebbről is megismerjék az író világát. Fekete István szülőfalujában az emlékház mellett mellszobrát is megtekinthetjük.

 

