Ezekkel a Waze trükkökkel rengeteget pénzt spórolhatsz

A navigációs appok mára olyan alapfelszereltségnek számítanak az autóban, mint a kormánykerék vagy a slusszkulcs. Ami régen csak a csilli-villi prémium verdák extrája volt, az most ott villog mindenki zsebében a telefon kijelzőjén. Az egyik legismertebb ilyen okos kis segítő a Waze, amit a legtöbben csak arra használnak, hogy megmutassa, merre kell menni, meg hogy mikor áll előttünk dugó. Csakhogy a Waze nem áll meg ennyinél – annyi trükköt rejt, hogy a sofőrök háromnegyede még csak nem is sejti, micsoda kincsesbányát cipel magával minden nap. Waze trükkök, amivel pénzt és időt spórolhatsz.

Az egyik leghasznosabb Waze trükk, hogy be tudod állítani, milyen járművel közlekedsz és így olyan útvonalat kaphatsz, ami neked a legkedvezőbb

Forrás: penzcentrum.hu

Waze trükkök, amivel egy csomó pénz a zsebedben maradhat

Útvonaltervezés okosan, stressz nélkül, tankolás okosan, valós üzemanyagárakkal és személyre szabott útvonal, járműtípus esetén. Csupán ennyi csak azon rejtett funkciók száma, amit a sofőrök fele nem használ ki a Waze-n. A legtöbben csak beírják az úti célt, s hagyják, hogy az app elvezesse őket odáig, pedig ennél jóval többet tud a ingyenes közösségi alapú navigációs alkalmazás.

A Waze nemcsak egy sima GPS, hanem élő közlekedési információkat mutat, amit maguk a felhasználók osztanak meg. Megmondja, merre van dugó, baleset, rendőri ellenőrzés, útlezárás vagy kátyú. Folyamatosan optimalizálja az útvonalat, hogy minél gyorsabban odaérj. Van benne hangos navigáció, és még azt is beállíthatod, hogy ”kis utcákon is átvágjon-e”, vagy inkább maradjon a főúton. Véleményem szerint egy kicsit közösségi háló is: látod a közelben lévő többi „Wazer”-t, és te is jelenthetsz eseményeket. Szerintem a Waze olyan, mintha lenne egy csomó sofőr haverod az utakon, akik mindig szólnak, ha valami gáz van előtted.

– mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

Valós üzemanyagárak és személyre szabott útvonal segít a közlekedésben

Forrás: www.mobilefanatics.hu

Íme néhány tipp, mely funkciók használata hagyja meg neked a sörpénzt:

Útvonaltervezés, stressz nélkül : a Waze nekem nemcsak akkor segít, amikor már úton vagyok. Meg tudjuk adni előre, hova szeretnénk menni és mikorra kell odaérnünk, az alkalmazás pedig kiszámolja, mikor érdemes elindulnunk. Ez nem találgatás, hanem valós forgalmi adatok alapján kapott emlékeztető. Így el lehet kerülni a kapkodás. A Waze összekapcsolható a telefon naptárával, így az események címei automatikusan megjelennek azon. Csak egyet kell koppintani, és már indul is a navigáció – pötyögés nélkül.

: a Waze nekem nemcsak akkor segít, amikor már úton vagyok. Meg tudjuk adni előre, hova szeretnénk menni és mikorra kell odaérnünk, az alkalmazás pedig kiszámolja, mikor érdemes elindulnunk. Ez nem találgatás, hanem valós forgalmi adatok alapján kapott emlékeztető. Így el lehet kerülni a kapkodás. A Waze összekapcsolható a telefon naptárával, így az események címei automatikusan megjelennek azon. Csak egyet kell koppintani, és már indul is a navigáció – pötyögés nélkül. Tankolás okosan, valós üzemanyagárakkal: már nem kell pánikszerűen keresgélni a legközelebbi benzinkutat, miközben villog a sárga lámpa a műszerfalon. A Waze benzinkútkeresője pillanatok alatt megmutatja a környékbeli kutakat, ráadásul az aktuális árakkal együtt. Ezeket a felhasználók frissítik, így mindig naprakész infót kaphatunk. Szűrhetünk ár, távolság vagy akár kedvenc márka alapján, sőt azt is be tudjuk állítani milyen üzemanyagot szeretnénk tankolni. Így minden egyes megállásnál időt és pénzt spórolhatunk.

már nem kell pánikszerűen keresgélni a legközelebbi benzinkutat, miközben villog a sárga lámpa a műszerfalon. A Waze benzinkútkeresője pillanatok alatt megmutatja a környékbeli kutakat, ráadásul az aktuális árakkal együtt. Ezeket a felhasználók frissítik, így mindig naprakész infót kaphatunk. Szűrhetünk ár, távolság vagy akár kedvenc márka alapján, sőt azt is be tudjuk állítani milyen üzemanyagot szeretnénk tankolni. Így minden egyes megállásnál időt és pénzt spórolhatunk. Személyre szabott útvonal, járműtípus esetén: a Waze nem nézi ugyanolyannak az autókat, a motorokat vagy a taxikat. Ha beállítjuk, hogy mivel közlekedünk, az app máris ahhoz igazítja az útvonalat, figyelembe véve a járműtípusra vonatkozó szabályokat és lehetőségeket. Így mindig a hozzánk legjobban passzoló útvonalat kaphatjuk. A taxisofőrök például figyelembe vehetik a buszsávokat, a motorosok pedig elkerülhetik a zsúfolt szakaszokat.

A Waze olyan, mintha lenne egy egész csapat titkos ügynökünk lenne az utakon, akik előre szólnak, ha dugó, traffipax vagy kátyú vár ránk. Nemcsak megmondja, merre menjünk, hanem még azt is, mikor induljunk el, hogy ne érkezzünk ciki késéssel. Akkor is jól jön, ha mindig a legolcsóbb benzinkutat keressük, vagy ha motorral, taxival, autóval járunk – a Waze tudja, mivel gurulunk.