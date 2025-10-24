Ez az online üzlet váltja le a TEMU-t és Shein-t

A Temu-hatás új fejezete kezdődhet Magyarországon. A török Trendyol, amely 15 éve működik, de csak 2024-ben indult el Közép-Európában, már itt van. Rövid idő alatt népszerűvé vált, és nemcsak a divat kategóriát célozza meg. Hosszú távon komoly kihívást jelenthet a magyar webshopok számára. Jelenleg 35 országban aktív, több mint 40 millió vásárlóval és körülbelül 250 ezer eladóval rendelkezik, termékei száma meghaladja az 1,5 milliárdot, a világmárkáktól a saját márkákig, és bár pontos forgalmi adat Magyarországra még nincs, a hirdetési aktivitásból már következtetni lehet terjeszkedési stratégiájukra.

Új webshop: lőttek a Temunak?

Fotó: MW

Új kihívás ékezik a webshopokra

Az Alibaba, a Trendyol főtulajdonosa az Egyesült Államokban bekövetkezett vámpolitikai változások miatt most inkább az európai piacokra koncentrál. Ez minden magyar webshop számára potenciális kihívást jelent, ezért a hazai kereskedőknek érdemes a szolgáltatás minőségére, a kiszolgálásra és a vásárlói élményre összpontosítaniuk, ha nem akarják elveszíteni vásárlóikat a globális versenytársakkal szemben.

– Sokszor szívesebben vennék hazai terméket, ha nem lenne annyira drága – mondta a kaposvári Horgas Eszter. – Természetesen szeretném támogatni a magyar vállalkozásokat, és meg is teszem, csak nem annyiszor, ahányszor szeretném.

Ma már szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki szívesen rendel online, és aligha van olyan, aki legalább egyszer ne próbált volna ki bármilyen online webshopot, mint a Sheint, a Temut vagy az Aliexprest. Forró Bianka, kaposvári lakos elmondta, hogy ő rendszeresen vásárol ezeken a platformokon, mert szerinte a helyi kínai üzletekben gyakran drágábbak a termékek, mint online.

Fotó: MW

Palocsay Géza, a hazai e-kereskedelem egyik legtapasztaltabb szakembere (Árukereső, Jófogás, Pepita, jelenleg a GLS Hungary kelet-európai stratégiai igazgatója) már tavaly figyelmeztetett: a Temu mellett a Trendyolra is érdemes figyelni. Bár a tulajdonosok kínai és arab befektetők, a török márka gyorsan terjeszkedik: Romániában új logisztikai központot adtak át, amelyből az egész régiót elláthatják. A tervek szerint az elkövetkező években 2,5 milliárd dollárt költenek a növekedésre.

Szabó László, a Growww Digital digitálismarketing-ügynökség ügyvezetője szerint az új e-kereskedelmi piactér jelenleg csak a divat kategóriában hirdet, de a kampányok intenzitása már most a Temu szintjére emlékeztet, ami az ünnepi szezonra egy agresszív piacszerzési stratégiára utal.