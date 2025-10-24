29 perce
Ez az online üzlet váltja le a TEMU-t és Shein-t
Új kihívóval bővült a magyar e-kereskedelmi piac. A divat kategóriában már erősen hirdető Trendyol komoly versenyt jelenthet a hazai webshopoknak. Vajon képes lesz felborítani a Temu által kialakított rendet?
A Temu-hatás új fejezete kezdődhet Magyarországon. A török Trendyol, amely 15 éve működik, de csak 2024-ben indult el Közép-Európában, már itt van. Rövid idő alatt népszerűvé vált, és nemcsak a divat kategóriát célozza meg. Hosszú távon komoly kihívást jelenthet a magyar webshopok számára. Jelenleg 35 országban aktív, több mint 40 millió vásárlóval és körülbelül 250 ezer eladóval rendelkezik, termékei száma meghaladja az 1,5 milliárdot, a világmárkáktól a saját márkákig, és bár pontos forgalmi adat Magyarországra még nincs, a hirdetési aktivitásból már következtetni lehet terjeszkedési stratégiájukra.
Új kihívás ékezik a webshopokra
Az Alibaba, a Trendyol főtulajdonosa az Egyesült Államokban bekövetkezett vámpolitikai változások miatt most inkább az európai piacokra koncentrál. Ez minden magyar webshop számára potenciális kihívást jelent, ezért a hazai kereskedőknek érdemes a szolgáltatás minőségére, a kiszolgálásra és a vásárlói élményre összpontosítaniuk, ha nem akarják elveszíteni vásárlóikat a globális versenytársakkal szemben.
– Sokszor szívesebben vennék hazai terméket, ha nem lenne annyira drága – mondta a kaposvári Horgas Eszter. – Természetesen szeretném támogatni a magyar vállalkozásokat, és meg is teszem, csak nem annyiszor, ahányszor szeretném.
- Ma már szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki szívesen rendel online, és aligha van olyan, aki legalább egyszer ne próbált volna ki bármilyen online webshopot, mint a Sheint, a Temut vagy az Aliexprest. Forró Bianka, kaposvári lakos elmondta, hogy ő rendszeresen vásárol ezeken a platformokon, mert szerinte a helyi kínai üzletekben gyakran drágábbak a termékek, mint online.
Palocsay Géza, a hazai e-kereskedelem egyik legtapasztaltabb szakembere (Árukereső, Jófogás, Pepita, jelenleg a GLS Hungary kelet-európai stratégiai igazgatója) már tavaly figyelmeztetett: a Temu mellett a Trendyolra is érdemes figyelni. Bár a tulajdonosok kínai és arab befektetők, a török márka gyorsan terjeszkedik: Romániában új logisztikai központot adtak át, amelyből az egész régiót elláthatják. A tervek szerint az elkövetkező években 2,5 milliárd dollárt költenek a növekedésre.
Szabó László, a Growww Digital digitálismarketing-ügynökség ügyvezetője szerint az új e-kereskedelmi piactér jelenleg csak a divat kategóriában hirdet, de a kampányok intenzitása már most a Temu szintjére emlékeztet, ami az ünnepi szezonra egy agresszív piacszerzési stratégiára utal.
Szeptember közepére a Trendyol hirdetési aktivitása érte el a legmagasabb szintet a Growww Digital mérései szerint, ami arra utal, hogy az ünnepi szezonra már erőteljes piacszerzési stratégiát terveznek.