Szia uram, szentelt temető kavics kétezerért érdekel?

Szinte minden területet lefednek, hogy valamennyi vásárlói igényt kielégíthessenek a webshopot az internet világában. Az e-kereskedelem egyik ékköveként, egy webshop kínálatában még szentelt temető kavicsot is vásárolhatunk magunknak.

Egyre élesebb a verseny a magyar e-kereskedelemben, és csak a leggyorsabbak, leginnovatívabbak maradhatnak talpon. Második alkalommal adták át a HungarEcomm Stars Díjat annak elismerésére, hogy mely hazai webshopok és omnichannel (több csatornás értékesítés, tehát rendelkeznek fizikai üzlettel is és egy webshopon keresztül is értékesítenek) szereplők képesek nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is sikeresen működni. Idén 40 vállalat került fel a listára, amely a teljes hazai online kiskereskedelem ötödét adja. Ez mindössze a magyar webshopok egy ezrelékét jelenti, mégis hatalmas jelentőséggel bír.

– Sokszor rendelek online, főleg áruházi átvétellel. Szeretem, hogy otthon kényelmesen összeválogatom a termékeket, és egy általam kiválasztott időpontban elmegyek és átveszem a vásárolt termékeket. De a webshopokról is szeretek vásárolni, jobb áron érem el a termékeket, és az átvétele a csomagautomatáknak köszönhetően, sokkal egyszerűbb – mondta Kovács Dorottya, kaposvári lakos.

A díjazottak között kiemelkedik a BioTechUSA, amely elnyerte a „legsikeresebb magyar e-kereskedelmi multi” címet, bizonyítva, hogy a hazai értékekre épített export a növekedés kulcsa. Az Internet Hungary konferencián átadott díjak között külön kategóriákban is elismeréseket osztottak. A kategóriák közötti különbség az éves árbevétel és az értékesítési csatornákból ered.

A piacot a Vörös Királynő-hatás formálja: ahhoz, hogy egy cég megtartsa pozícióját, folyamatosan fejlődnie kell. Két trend határozta meg az idei listát: az omnichannel működés elterjedése és az export fontossága. Az omnichannel (több csatornás értékesítés, tehát rendelkeznek fizikai üzlettel is és egy webshopon keresztül is értékesítenek) modell biztosítja, hogy a vásárlók minden platformon azonos, magas színvonalú élményt kapjanak. Az export pedig a leggyorsabb növekedési lehetőséget kínálja, a HungarEcomm Stars adatai szerint a kizárólag belföldön működő cégek 2,5%-os éves növekedést értek el, míg az exportáló vállalatok 10,2%-ot, ami négyszeres különbség.