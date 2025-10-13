október 13., hétfő

Helyi közélet

1 órája

Szia uram, szentelt temető kavics kétezerért érdekel?

Akár még szentelt temető kavicsot is vásárolhatsz egy webshopban. A digitális világban hatalmas a zaj, a vásárlók figyelméért folyamatos a verseny. A webshopoknak ma már nem elég jelen lenniük, innoválniuk is kell, hogy kiemelkedjenek a tömegből. A HungarEcomm Stars Díj épp azokat a hazai szereplőket ismeri el, akik nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is bizonyítják versenyképességüket.

Molnár Dániel
Szinte minden területet lefednek, hogy valamennyi vásárlói igényt kielégíthessenek a webshopot az internet világában. Az e-kereskedelem egyik ékköveként, egy webshop kínálatában még szentelt temető kavicsot is vásárolhatunk magunknak.

webshop érdekességekkel
Szinte minden vásárlói igényt kielégítenek a webshopok.

Egyre élesebb a verseny a magyar e-kereskedelemben, és csak a leggyorsabbak, leginnovatívabbak maradhatnak talpon. Második alkalommal adták át a HungarEcomm Stars Díjat annak elismerésére, hogy mely hazai webshopok és omnichannel (több csatornás értékesítés, tehát rendelkeznek fizikai üzlettel is és egy webshopon keresztül is értékesítenek) szereplők képesek nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is sikeresen működni. Idén 40 vállalat került fel a listára, amely a teljes hazai online kiskereskedelem ötödét adja. Ez mindössze a magyar webshopok egy ezrelékét jelenti, mégis hatalmas jelentőséggel bír.

webshop raktár
Webshop raktár. - Fotó: Kallus György

– Sokszor rendelek online, főleg áruházi átvétellel. Szeretem, hogy otthon kényelmesen összeválogatom a termékeket, és egy általam kiválasztott időpontban elmegyek és átveszem a vásárolt termékeket. De a webshopokról is szeretek vásárolni, jobb áron érem el a termékeket, és az átvétele a csomagautomatáknak köszönhetően, sokkal egyszerűbb – mondta Kovács Dorottya, kaposvári lakos.

 A díjazottak között kiemelkedik a BioTechUSA, amely elnyerte a „legsikeresebb magyar e-kereskedelmi multi” címet, bizonyítva, hogy a hazai értékekre épített export a növekedés kulcsa. Az Internet Hungary konferencián átadott díjak között külön kategóriákban is elismeréseket osztottak. A kategóriák közötti különbség az éves árbevétel és az értékesítési csatornákból ered.

A legpiacképesebb webshopok Magyarországon. Fotó: Forrás

Webshop és fizikai bolt egyszerre

A piacot a Vörös Királynő-hatás formálja: ahhoz, hogy egy cég megtartsa pozícióját, folyamatosan fejlődnie kell. Két trend határozta meg az idei listát: az omnichannel működés elterjedése és az export fontossága. Az omnichannel (több csatornás értékesítés, tehát rendelkeznek fizikai üzlettel is és egy webshopon keresztül is értékesítenek) modell biztosítja, hogy a vásárlók minden platformon azonos, magas színvonalú élményt kapjanak. Az export pedig a leggyorsabb növekedési lehetőséget kínálja, a HungarEcomm Stars adatai szerint a kizárólag belföldön működő cégek 2,5%-os éves növekedést értek el, míg az exportáló vállalatok 10,2%-ot, ami négyszeres különbség.

„A Vörös Királynő országában nem elég gyorsan futni, okosan kell futni” – hangsúlyozta Szabó László, a Growww Digital alapító partnere. A HungarEcomm Stars célja, hogy példát mutasson: a sikeres, nemzetközileg is versenyképes magyar webshopok nemcsak saját sikereiket növelik, hanem az egész hazai gazdaságot erősítik.

 

