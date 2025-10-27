Wellness Buli Dáridó Galambos Lajcsival Igalban - fotó, videó

Wellness Buli Dáridót első alkalommal szerveztek a hétvégén Igalban, előtte Halloween partyt tartottak.

Wellness Buli Dáridó első alkalommal volt Igalban

– Hogy milyen volt? Helyettünk beszéljenek a képek és meséljétek el Ti, hogy éreztétek magatokat – olvasható az Igali Gyógyfürdő közösségi oldalán.

Gellért Attila marketing vezető vasárnap kérdésünkre azt mondta: a Wellness Buli Dáridó fellépést először tartották Igalban, ami nagy közönségsikert aratott, s teltházas, volt a program. Nagyon kedvezőek voltak a visszajelzések, tervek szerint később újra meghívják Galambos Lajcsit.

– A hosszú hétvégén több mint 3000 vendéget fogadott az Igali Gyógyfürdő – közölte. – A somogyiakon kívül az ország minden részéből jöttek vendégek, így Gyönygyös, Szeged és Budapesten kívül Székesfehérvárról is.