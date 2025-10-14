október 14., kedd

Ősszel is várja a vendégeket Zamárdiban a ZAM!art kultbuborék

Idén nyáron is igazi kortárs művészeti és közösségi központtá vált a Balaton-parti létesítmény. A ZAM!art kultbuborék kínálatában egymást követték a kiállítások, koncertek és inspiráló programok, amelyek az őszi időszakra is lendületet adnak a művészetkedvelőknek.

Zamárdiban a nyári szezonban 2–3 hetente megújuló, ingyenesen látogatható kiállítások, élőzenei estek és kreatív workshopok várták az érdeklődőket. A megnyitókat gyakran performatív táncelőadások kísérték, a zenei kínálat pedig a komolyzenétől a jazzig terjedt. A ZAM!art kultbuborék programjai sorában nagy sikert aratott a Lázár Tesók naplementés koncertje is, amely igazi közösségi élménnyé vált.

ZAM!art
Zam!art Zamárdiban – fantasztikus programokat vonultatott fel nyáron
Forrás: ZAM!art

A kortárs képzőművészet rajongói sem maradtak élmények nélkül: a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria gyűjteményes kiállítása után az Országos Pasztell Egyesület szimpóziumának válogatott művei kaptak helyet a térben, Tálos Ágota kurátori munkájával. A fotóművészet kedvelőit Öveges László és Lévai Krisztina|LEKA immerzív, gondolatébresztő kiállításai ragadták magukkal – mindkettő több száz látogatót vonzott.

A ZAM!art kultbuborék értékes közéleti és edukatív beszélgetéseknek is otthont adott

Illés Adorján inspiráló előadásai és a „Ne nézz a zaklatáson túl” című kerekasztal-beszélgetés különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a szervezők a jövőben is folytatják az e típusú programokat. Kiemelt eseményként zárta az évet a 70 éves Varga-Amár László Munkácsy-díjas festőművész „Intim” című tárlata, amely eddig sehol nem látott műveket mutatott be – méltó zárása volt a 2025-ös év programjainak.

Ősszel is várja a látogatókat

Az ősz sem ígér kevesebbet: a Kolosai művésztelep gyűjteményes tárlata október végéig még megtekinthető, előzetes egyeztetéssel, míg a további hónapokban újabb kerekasztal-beszélgetések és különleges formátumú kiállítások várhatók. A ZAM!art kultbuborék egész évben, megszakítás nélkül várja a látogatókat –  a cél változatlan: inspirálni, közösséget teremteni, és teret adni mindannak, ami igazán élő – a művészetnek.
 

 

