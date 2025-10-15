október 15., szerda

Zavar a sok levonás az utalások után? Kicselezheted a bankodat egy trükkös manőverrel

Címkék#bank#banki mobilapplikáció#forint

Kevésbé ismert, pedig szinte minden banki mobilappban elérhető a fizetési kérelem funkció.

Segítségével bárki, bárkinek küldhet pénzkérést, ehhez elég ismerni a másik fél nevét és bankszámlaszámát. A címzett push értesítést kap, majd dönthet: elfogadja vagy elutasítja a kérelmet. 

A fizetési kérelem funkciója az OTP applikációjában
A fizetési kérelem funkciója az OTP applikációjában Forrás: tudastar.szamlazz.hu

Ha elfogadja, az átutalás azonnal megtörténik, teljesen ingyen. Nincs utalási díj, nincs tranzakciós illeték.

A fizetési kérelem 60 napig érvényes. Baráti elszámolásokhoz is ideális, és nagyobb összegeknél is hasznos. Autóvásárlásnál, ingatlanügyletnél akár több millió forint is mozgatható így biztonságosan és költségmentesen. A limit 20 millió forint, így nagyobb összeg esetén több kérelemmel kell dolgozni.

Fizetési kérelmet küld: CIB, Erste, Gránit Bank, Magnet Bank, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit.

Fizetési kérelmet fogad: CIB, Erste, Gránit Bank, K&H, Magnet Bank, Magyar Cetelem, Merkantil Bank, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit, Wise.

 

